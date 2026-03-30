ПВО обезвредила 150 дронов во время ночной атаки РФ по Украине

Силы противовоздушной обороны обезвредили 150 из 164 беспилотников, которыми российская армия атаковала Украину с вечера 29 марта.

Отчет ПВО о боевой работе в ночь на 30 марта

С 18:00 29 марта, россияне атаковали Украину баллистической ракетой "Искандер-М" с временно оккупированного Крыма, а также 164 ударными БПЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов по направлениям: Брянск, Орел, Курск, Миллерово, Приморское (Крым).

И около 90 дронов — типа Shahed.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30 понедельника, 30 марта, противовоздушная оборона сбила/подавила 150 вражеских БПЛА.

Зафиксированы попадания баллистической ракеты и 12 ударных дронов на семи локациях, а также падение сбитых целей (обломков) на двух локациях.

Боевая работа ПВО

Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА предупредили в Воздушных силах.