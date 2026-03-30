ПВО обезвредила 150 дронов во время ночной атаки РФ по Украине
Категория
Украина
Дата публикации

Воздушные Силы ВСУ
мобильная группа
Читати українською

Силы противовоздушной обороны обезвредили 150 из 164 беспилотников, которыми российская армия атаковала Украину с вечера 29 марта.

Главные тезисы

  • Силы ПВО Украины обезвредили 150 из 164 дронов, атаковавших Украину ночью.
  • Были использованы авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотные системы для отражения атаки.

Отчет ПВО о боевой работе в ночь на 30 марта

С 18:00 29 марта, россияне атаковали Украину баллистической ракетой "Искандер-М" с временно оккупированного Крыма, а также 164 ударными БПЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов по направлениям: Брянск, Орел, Курск, Миллерово, Приморское (Крым).

И около 90 дронов — типа Shahed.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30 понедельника, 30 марта, противовоздушная оборона сбила/подавила 150 вражеских БПЛА.

Зафиксированы попадания баллистической ракеты и 12 ударных дронов на семи локациях, а также падение сбитых целей (обломков) на двух локациях.

Боевая работа ПВО

Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА предупредили в Воздушных силах.

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?