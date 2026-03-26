Силы ПВО обезвредили 130 беспилотников во время ночной атаки РФ по Украине
Силы противовоздушной обороны обезвредили 130 из 153 беспилотников, которыми российские войска атаковали Украину с вечера 25 марта.

Главные тезисы

  • Силы ПВО Украины нейтрализовали 130 из 153 беспилотников, запущенных российскими войсками в ночь на 26 марта.
  • В ходе атаки уничтожены ударные БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас по разным направлениям, включая территорию России.

Отчет ПВО о боевой работе в ночь на 26 марта

С 18:00 25 марта враг атаковал 153 ударными БПЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов направлений:

  • Брянск,

  • Курск,

  • Орел,

  • Миллерово,

  • Приморско-Ахтарск (РФ),

  • Гвардейское,

  • Чауда (временно оккупированный Крым).

Около 100 дронов типа Shahed.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 четверга, 26 марта, противовоздушная оборона сбила/подавила 130 БПЛА на севере, юге и востоке Украины.

Зафиксированы попадания 16 ударных дронов на 11 локациях, а также падение сбитых (обломков) на пяти локациях.

Отчет ВС ВСУ

Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ПВО обезвредила 234 БпЛА во время ночной атаки РФ
Воздушные Силы ВСУ
ПВО
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ПВО обезвредила 25 российских ракет и 365 дронов
Воздушные Силы ВСУ
ПВО отчитывается об отражении новой атаки РФ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Силы ПВО обезвредили еще 121 российский дрон
Воздушные Силы ВСУ
ПВО объявила результаты своей работы

