Силы ПВО обезвредили 130 беспилотников во время ночной атаки РФ по Украине

Силы противовоздушной обороны обезвредили 130 из 153 беспилотников, которыми российские войска атаковали Украину с вечера 25 марта.
Главные тезисы
- Силы ПВО Украины нейтрализовали 130 из 153 беспилотников, запущенных российскими войсками в ночь на 26 марта.
- В ходе атаки уничтожены ударные БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас по разным направлениям, включая территорию России.
Отчет ПВО о боевой работе в ночь на 26 марта
С 18:00 25 марта враг атаковал 153 ударными БПЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов направлений:
Брянск,
Курск,
Орел,
Миллерово,
Приморско-Ахтарск (РФ),
Гвардейское,
Чауда (временно оккупированный Крым).
Около 100 дронов типа Shahed.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Зафиксированы попадания 16 ударных дронов на 11 локациях, а также падение сбитых (обломков) на пяти локациях.
Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-