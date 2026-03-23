ПВО обезвредила 234 БпЛА во время ночной атаки РФ

Силы противовоздушной обороны обезвредили 234 из 251 беспилотника, которыми россияне атаковали Украину с вечера 22 марта.
Главные тезисы
- Силы противовоздушной обороны сбили 234 из 251 беспилотника, атаковавших Украину с вечера 22 марта.
Отчет ПВО о боевой работе в ночь на 23 марта
С 18:00 воскресенья, 22 марта, российские войска атаковали Украину 251 ударным БПЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов направлений:
Брянск,
Орел,
Курск,
Миллерово,
Приморско-Ахтарск (РФ),
Гвардейское (временно оккупированный Крым).
Около 150 из них типа Shahed.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Зафиксированы попадания 17 ударных дронов на 11 локациях, а также падение сбитых (обломков) на восьми локациях.
Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских дронов.
