ПВО обезвредила 234 БпЛА во время ночной атаки РФ

Силы противовоздушной обороны обезвредили 234 из 251 беспилотника, которыми россияне атаковали Украину с вечера 22 марта.

Отчет ПВО о боевой работе в ночь на 23 марта

С 18:00 воскресенья, 22 марта, российские войска атаковали Украину 251 ударным БПЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов направлений:

Брянск,

Орел,

Курск,

Миллерово,

Приморско-Ахтарск (РФ),

Гвардейское (временно оккупированный Крым).

Около 150 из них типа Shahed.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 понедельника, 23 марта, ПВО сбила/подавила 234 БПЛА.

Зафиксированы попадания 17 ударных дронов на 11 локациях, а также падение сбитых (обломков) на восьми локациях.

Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских дронов.