ППО знешкодила 234 БпЛА під час нічної атаки РФ

Сили протиповітряної оборони знешкодили 234 із 251 безпілотника, якими росіяни атакували Україну з вечора 22 березня.

Головні тези:

Звіт ППО щодо бойової роботи у ніч проти 23 березня

З 18:00 неділі, 22 березня, російські війська атакували Україну 251 ударним БПЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас” та безпілотниками інших типів із напрямків:

  • Брянськ,

  • Орел,

  • Курськ,

  • Міллєрово,

  • Приморсько-Ахтарськ (РФ),

  • Гвардійське (тимчасово окупований Крим).

Близько 150 із них — типу Shahed.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00 понеділка, 23 березня, ППО збила / подавила 234 БПЛА.

Зафіксовані влучання 17 ударних дронів на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламків) на восьми локаціях.

Звіт ППО

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих дронів.

