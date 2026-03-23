ППО знешкодила 234 БпЛА під час нічної атаки РФ

Сили протиповітряної оборони знешкодили 234 із 251 безпілотника, якими росіяни атакували Україну з вечора 22 березня.
Головні тези:
- Сили протиповітряної оборони знешкодили 234 із 251 безпілотника, якими РФ атакувала Україну з вечора 22 березня.
- Близько 150 атакованих безпілотників належали до типу Shahed. ППО використовувало авіацію, зенітні ракетні війська та інші засоби для захисту.
Звіт ППО щодо бойової роботи у ніч проти 23 березня
З 18:00 неділі, 22 березня, російські війська атакували Україну 251 ударним БПЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас” та безпілотниками інших типів із напрямків:
Брянськ,
Орел,
Курськ,
Міллєрово,
Приморсько-Ахтарськ (РФ),
Гвардійське (тимчасово окупований Крим).
Близько 150 із них — типу Shahed.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Зафіксовані влучання 17 ударних дронів на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламків) на восьми локаціях.
Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих дронів.
