Сили ППО знешкодили 130 безпілотників під час нічної атаки РФ по Україні
Сили протиповітряної оборони знешкодили 130 зі 153 безпілотників, якими російські війська атакували Україну з вечора 25 березня.

Головні тези:

  • Сили ППО України згортають атаки російських безпілотників, нейтралізувавши 130 з 153 під час нічної атаки.
  • Ударні БПЛА типу Shahed, “Гербера”, “Італмас” були знищені та знешкоджені під час нападу з різних напрямків Росії.

Звіт ППО щодо бойової роботи у ніч проти 26 березня

З 18:00 25 березня ворог атакував 153 ударними БПЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та безпілотниками інших типів із напрямків:

  • Брянськ,

  • Курськ,

  • Орел,

  • Міллерово,

  • Приморсько-Ахтарськ (РФ),

  • Гвардійське,

  • Чауда (тимчасово окупований Крим).

Близько 100 дронів — типу Shahed.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00 четверга, 26 березня, протиповітряна оборона збила / подавила 130 БПЛА на півночі, півдні та сході України.

Зафіксовані влучання 16 ударних дронів на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламків) на п'яти локаціях.

Звіт ПС ЗСУ

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БПЛА.

