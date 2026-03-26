Сили ППО знешкодили 130 безпілотників під час нічної атаки РФ по Україні

Сили протиповітряної оборони знешкодили 130 зі 153 безпілотників, якими російські війська атакували Україну з вечора 25 березня.
Головні тези:
- Сили ППО України згортають атаки російських безпілотників, нейтралізувавши 130 з 153 під час нічної атаки.
- Ударні БПЛА типу Shahed, “Гербера”, “Італмас” були знищені та знешкоджені під час нападу з різних напрямків Росії.
Звіт ППО щодо бойової роботи у ніч проти 26 березня
З 18:00 25 березня ворог атакував 153 ударними БПЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та безпілотниками інших типів із напрямків:
Брянськ,
Курськ,
Орел,
Міллерово,
Приморсько-Ахтарськ (РФ),
Гвардійське,
Чауда (тимчасово окупований Крим).
Близько 100 дронів — типу Shahed.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Зафіксовані влучання 16 ударних дронів на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламків) на п'яти локаціях.
Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БПЛА.
