ПВО обезвредила 252 цели во время новой атаки РФ

Воздушные силы ВСУ официально подтвердили, что в течение ночи 27-28 марта российские оккупанты совершали нападение на Украину 273 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов. Силы ПВО смогли ликвидировать большинство вражеских целей.
Главные тезисы
- Основное направление удара противника – Одесщина.
- Зафиксировано попадание 21 ударного БПЛА на 18 локациях.
Атака России на Украину 28 марта — последние подробности
На этот раз российские дроны атаковали по направлениям Орел, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск — РФ, Гвардейское — ТОТ АР Крым, около 180 из них — "шахеды".
Что важно понимать, ключевое направление удара врага — Одесская область.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Воздушные силы ВСУ подтвердили попадание 21 ударного БпЛА на 18 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 9 локациях.
