ПВО обезвредила 252 цели во время новой атаки РФ

Воздушные силы ВСУ официально подтвердили, что в течение ночи 27-28 марта российские оккупанты совершали нападение на Украину 273 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов. Силы ПВО смогли ликвидировать большинство вражеских целей.

Атака России на Украину 28 марта — последние подробности

На этот раз российские дроны атаковали по направлениям Орел, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск — РФ, Гвардейское — ТОТ АР Крым, около 180 из них — "шахеды".

Что важно понимать, ключевое направление удара врага — Одесская область.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 07:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 252 вражеских БПЛА.

Воздушные силы ВСУ подтвердили попадание 21 ударного БпЛА на 18 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 9 локациях.