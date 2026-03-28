ППО знешкодила 252 цілі під час нової атаки РФ
Атака Росії на Україну 28 березня - останні подробиці

Повітряні сили ЗСУ офіційно підтвердили, що протягом ночі 27-28 березня російські окупанти здійснювали напад на Україну 273 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів. Сили ППО змогли ліквідувати більшість ворожих цілей.

Головні тези:

  • Основний напрямок удару противника — Одещина.
  • Зафіксовано влучання 21 ударного БпЛА на 18 локаціях.

Цього разу російські дрони атакували з напрямків Орел, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Гвардійське — ТОТ АР Крим, близько 180 із них — "шахеди".

Що важливо розуміти, ключовий напрямок удару ворога — Одеська область.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 07:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 252 ворожих БпЛА.

Повітряні сили ЗСУ підтвердили влучання 21 ударного БпЛА на 18 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 9 локаціях.

Після 07.00 ворог завдав повторних ударів безпілотниками по Одещині та інших регіонах на півночі та сході. Результати бойової роботи уточнюються.

