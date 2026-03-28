ППО знешкодила 252 цілі під час нової атаки РФ

Повітряні сили ЗСУ офіційно підтвердили, що протягом ночі 27-28 березня російські окупанти здійснювали напад на Україну 273 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів. Сили ППО змогли ліквідувати більшість ворожих цілей.
Головні тези:
- Основний напрямок удару противника — Одещина.
- Зафіксовано влучання 21 ударного БпЛА на 18 локаціях.
Атака Росії на Україну 28 березня — останні подробиці
Цього разу російські дрони атакували з напрямків Орел, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Гвардійське — ТОТ АР Крим, близько 180 із них — "шахеди".
Що важливо розуміти, ключовий напрямок удару ворога — Одеська область.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Повітряні сили ЗСУ підтвердили влучання 21 ударного БпЛА на 18 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 9 локаціях.
