ППО знешкодила 212 дронів і 4 балістичні ракети РФ під час нічних повітряних боїв

Сили протиповітряної оборони знешкодили чотири балістичні ракети "Іскандер-М"/С-400 та 212 безпілотників, якими російські загарбники атакували Україну з вечора 17 червня.

Звіт ППО щодо бойової роботи у ніч проти 18 червня

З 18:00 17 червня росіяни атакували сімома балістичними ракетами "Іскандер-М"/С-400 із Воронезької, Брянської та Курської областей та 239 ударними БПЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), "Гербера", "Італмас" та дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ (РФ), а також Гвардійське (тимчасово окупований Крим) і тимчасово окупований Донецьк.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, 18 червня ППО збила / подавила 216 цілей — чотири балістичні ракети "Іскандер-М"/С-400 та 212 дронів інших типів на півночі, півдні та сході України.

Звіт ППО

Зафіксовані влучання двох балістичних ракет та 26 ударних БПЛА на 9 локаціях, а також падіння уламків на 7 локаціях. Інформація по ще одній балістичній ракеті уточнюється.