ППО знешкодила 632 повітряні цілі під час нічної атаки РФ по Україні

Сили протиповітряної оборони знешкодили 50 ракет і 582 безпілотники, якими російські загарбники атакували Україну з вечора 14 червня.
Головні тези:
- Протиповітряна оборона України здійснила успішну операцію зі знищення 632 цілей, які були частиною нічного удару РФ.
- Ударні БПЛА, ракети та інша озброєння Росії атакували Київ, Дніпро та Харків, але зустріли відпор протиповітряною обороною України.
Звіт ППО щодо бойової роботи у ніч проти 14 червня
Із 18:00 14 червня росіяни завдали масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних БПЛА, ракет повітряного, наземного базування різних типів.
Основним напрямком удару став Київ. Також ракети атакували Дніпро та Харків.
Загалом радіотехнічні війська Повітряних сил зафіксували 681 засіб повітряного нападу — 70 ракет і 611 БПЛА:
6 протикорабельних ракет 3М22 "Циркон" (райони пусків — тимчасово окупований Крим);
34 балістичні ракети "Іскандер-М"/С-400 (райони пуску — Брянська, Курська області);
30 крилатих ракет Х-101/"Іскандер-К" (райони пусків — Вологодська, Курська області);
611 ударних БПЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас", баражуючих боєприпасів "Бандероль", дронів-імітаторів типу "Пародія" із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ (РФ), Гвардійське, Чауда (Крим).
За попередніми даними, станом на 08:00 15 червня ППО збила/подавила 632 цілі — 50 ракет та 582 безпілотники:
5 протикорабельних ракет 3М22 "Циркон";
15 балістичних ракет "Іскандер-М"/С-400;
30 крилатих ракет Х-101/"Іскандер-К";
582 дрони.
За попередньою інформацією, станом на 8:.00 зафіксовано влучання 20 балістичних ракет і 27 ударних БПЛА на 42 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БПЛА на 12 локаціях.
У повітряному просторі України залишаються декілька ударних дронів.
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