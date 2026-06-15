ПВО обезвредила 632 воздушные цели во время ночной атаки РФ по Украине

Силы противовоздушной обороны обезвредили 50 ракет и 582 беспилотника, которыми российские захватчики атаковали Украину с вечера 14 июня.

Отчет ПВО о боевой работе в ночь на 14 июня

С 18:00 14 июня россияне нанесли массированный комбинированный удар по Украине с применением ударных БПЛА, ракет воздушного, наземного базирования разных типов.

Основным направлением удара стал Киев. Также ракеты атаковали Днепр и Харьков.

В общей сложности радиотехнические войска Воздушных сил зафиксировали 681 средство воздушного нападения — 70 ракет и 611 БПЛА.

6 противокорабельных ракет 3М22 "Циркон" (районы пусков — временно оккупированный Крым);

34 баллистические ракеты "Искандер-М"/С-400 (районы пуска — Брянская, Курская области);

30 крылатых ракет Х-101/"Искандер-К" (районы пусков — Вологодская, Курская области);

611 ударных БПЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас", баражирующих боеприпасов "Бандероль", дронов-имитаторов типа "Пародия" по направлениям: Брянск, Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск (РФ), Гвардейское, Чауда (Крауда).

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины. Поделиться

Отчет ПВО

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 15 июня ПВО сбила/подавила 632 цели — 50 ракет и 582 беспилотника.

5 противокорабельных ракет 3М22 "Циркон";

15 баллистических ракет "Искандер-М"/С-400;

30 крылатых ракет Х-101/"Искандер-К";

582 дроны.

По предварительной информации, по состоянию на 8:00 зафиксировано попадание 20 баллистических ракет и 27 ударных БПЛА на 42 локациях, а также падение сбитых (обломки) БПЛА на 12 локациях.

В воздушном пространстве Украины остаются несколько ударных дронов.