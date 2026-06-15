ПВО обезвредила 632 воздушные цели во время ночной атаки РФ по Украине
Категория
Украина
Дата публикации

ПВО обезвредила 632 воздушные цели во время ночной атаки РФ по Украине

Воздушные Силы ВСУ
ПВО
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Силы противовоздушной обороны обезвредили 50 ракет и 582 беспилотника, которыми российские захватчики атаковали Украину с вечера 14 июня.

Главные тезисы

  • Подразделения ПВО Украины обезвредили 632 воздушные цели во время ночного удара РФ.
  • Украинская противовоздушная оборона успешно отразила атаку 50 ракет и 582 беспилотников.

Отчет ПВО о боевой работе в ночь на 14 июня

С 18:00 14 июня россияне нанесли массированный комбинированный удар по Украине с применением ударных БПЛА, ракет воздушного, наземного базирования разных типов.

Основным направлением удара стал Киев. Также ракеты атаковали Днепр и Харьков.

В общей сложности радиотехнические войска Воздушных сил зафиксировали 681 средство воздушного нападения — 70 ракет и 611 БПЛА.

  • 6 противокорабельных ракет 3М22 "Циркон" (районы пусков — временно оккупированный Крым);

  • 34 баллистические ракеты "Искандер-М"/С-400 (районы пуска — Брянская, Курская области);

  • 30 крылатых ракет Х-101/"Искандер-К" (районы пусков — Вологодская, Курская области);

  • 611 ударных БПЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас", баражирующих боеприпасов "Бандероль", дронов-имитаторов типа "Пародия" по направлениям: Брянск, Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск (РФ), Гвардейское, Чауда (Крауда).

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Отчет ПВО

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 15 июня ПВО сбила/подавила 632 цели — 50 ракет и 582 беспилотника.

  • 5 противокорабельных ракет 3М22 "Циркон";

  • 15 баллистических ракет "Искандер-М"/С-400;

  • 30 крылатых ракет Х-101/"Искандер-К";

  • 582 дроны.

По предварительной информации, по состоянию на 8:00 зафиксировано попадание 20 баллистических ракет и 27 ударных БПЛА на 42 локациях, а также падение сбитых (обломки) БПЛА на 12 локациях.

В воздушном пространстве Украины остаются несколько ударных дронов.

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