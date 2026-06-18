ПВО обезвредила 212 дронов и 4 баллистические ракеты РФ во время ночных воздушных боев

Силы противовоздушной обороны обезвредили четыре баллистических ракет "Искандер-М"/С-400 и 212 беспилотников, которыми российские захватчики атаковали Украину с вечера 17 июня.

Отчет ПВО о боевой работе в ночь на 18 июня

С 18:00 17 июня россияне атаковали семью баллистическими ракетами "Искандер-М"/С-400 из Воронежской, Брянской и Курской областей и 239 ударными БПЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), "Гербера", "Италмас" и дронамиков. Приморско-Ахтарск (РФ), а также Гвардейское (временно оккупированный Крым) и временно оккупированный Донецк.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, 18 июня ПВО сбило / подавило 216 целей — четыре баллистических ракеты "Искандер-М"/С-400 и 212 дронов других типов на севере, юге и востоке Украины.

Отчет ПВО

Зафиксированы попадания двух баллистических ракет и 26 ударных БПЛА на 9 локациях, а также падение обломков на 7 локациях. Информация по еще одной баллистической ракете уточняется.