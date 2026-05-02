ППО знешкодила 220 безпілотників під час денної атаки РФ по Україні

З 08:00 до 19:00 2 травня ворог атакував 227 ударними БПЛА типу Shahed (в тому числі реактивними), "Гербера", "Італмас" та безпілотниками інших типів із напрямків: Шаталово, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ (РФ), Гвардійське (тимчасово окупований Крим), і близько 135 із них – дрони типу Shahed.