ППО знешкодила 220 безпілотників під час денної атаки РФ по Україні
Категорія
Україна
Дата публікації

ППО знешкодила 220 безпілотників під час денної атаки РФ по Україні

Повітряні Сили ЗСУ
ППО
Read in English

З 08:00 до 19:00 2 травня ворог атакував 227 ударними БПЛА типу Shahed (в тому числі реактивними), "Гербера", "Італмас" та безпілотниками інших типів із напрямків: Шаталово, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ (РФ), Гвардійське (тимчасово окупований Крим), і близько 135 із них – дрони типу Shahed.

Головні тези:

  • ППО успішно збила 220 безпілотників, що демонструє ефективність захисних заходів від ворожих атак.
  • Атака РФ на Україну проводилася 2 травня за допомогою ударних БПЛА та дронів з різних напрямків.

Звіт ППО щодо бойової роботи удень 2 травня

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 18:00 2 травня ППО збила / подавила 220 дронів на півночі, півдні, у центрі та на заході України.

Зафіксовані влучання семи ударних БПЛА на шести локаціях, а також падіння збитих (уламки) на п'яти локаціях.

Звіт ППО

Атака триває, в повітряному просторі ворожі дрони.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
"Мала" ППО України знищила понад 2100 дронів РФ у квітні — Сирський
Олександр Сирський
ППО
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ППО України знешкодила 388 дронів під час денної атаки РФ
Повітряні Сили ЗСУ
ППО
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ППО України знищила понад 57 тис повітряних цілей РФ у квітні
Повітряні Сили ЗСУ
літак

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?