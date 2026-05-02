ППО знешкодила 220 безпілотників під час денної атаки РФ по Україні

З 08:00 до 19:00 2 травня ворог атакував 227 ударними БПЛА типу Shahed (в тому числі реактивними), "Гербера", "Італмас" та безпілотниками інших типів із напрямків: Шаталово, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ (РФ), Гвардійське (тимчасово окупований Крим), і близько 135 із них – дрони типу Shahed.
Головні тези:
- ППО успішно збила 220 безпілотників, що демонструє ефективність захисних заходів від ворожих атак.
- Атака РФ на Україну проводилася 2 травня за допомогою ударних БПЛА та дронів з різних напрямків.
Звіт ППО щодо бойової роботи удень 2 травня
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Зафіксовані влучання семи ударних БПЛА на шести локаціях, а також падіння збитих (уламки) на п'яти локаціях.
Атака триває, в повітряному просторі ворожі дрони.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-