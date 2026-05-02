ПВО обезвредила 220 беспилотников во время дневной атаки РФ по Украине

С 08:00 до 19:00 2 мая враг атаковал 227 ударными БПЛА типа Shahed (в том числе реактивными), "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов по направлениям: Шаталово, Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск (РФ), Гвардий дроны типа Shahed.
Главные тезисы
- ПВО успешно сбило 220 беспилотников, атаковавших Украину со стороны России.
- Авиация, зенитные ракетные войска и другие подразделения активно противостояли воздушной угрозе.
Отчет ПВО о боевой работе днем 2 мая
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Зафиксированы попадания семи ударных БПЛА на шести локациях, а также падение сбитых (обломки) на пяти локациях.
Атака продолжается, в воздушном пространстве вражеские дроны.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-