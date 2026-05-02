ПВО обезвредила 220 беспилотников во время дневной атаки РФ по Украине
С 08:00 до 19:00 2 мая враг атаковал 227 ударными БПЛА типа Shahed (в том числе реактивными), "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов по направлениям: Шаталово, Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск (РФ), Гвардий дроны типа Shahed.

  • ПВО успешно сбило 220 беспилотников, атаковавших Украину со стороны России.
  • Авиация, зенитные ракетные войска и другие подразделения активно противостояли воздушной угрозе.

Отчет ПВО о боевой работе днем 2 мая

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 18:00 2 мая ПВО сбила/подавила 220 дронов на севере, юге, в центре и на западе Украины.

Зафиксированы попадания семи ударных БПЛА на шести локациях, а также падение сбитых (обломки) на пяти локациях.

Атака продолжается, в воздушном пространстве вражеские дроны.

