ППО знешкодила 29 безпілотників РФ під час нічної атаки по Україні

ППО знешкодила 29 дронів РФ у ніч проти 19 лютого

З 18:00 середи, 18 лютого, росіяни атакували 37 ударними БПЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та безпілотниками інших типів із напрямків: Брянськ, Курськ (РФ) і тимчасово окупований Донецьк. Близько 20 дронів — типу Shahed.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. Поширити

За попередніми даними, станом на 08:30 четверга, 19 лютого, ППО збила/подавила 29 безпілотників на півночі, півдні та сході країни.

Робота ППО

Зафіксовані влучання ударних БПЛА на чотирьох локаціях.

Атака триває, у повітряному просторі декілька дронів.