ППО знешкодила 29 безпілотників РФ під час нічної атаки по Україні

Сили протиповітряної оборони знешкодили 29 із 37 безпілотників, якими росіяни атакували Україну з вечора 18 лютого.
Головні тези:
- Сили ППО України знищили 29 безпілотників, якими росіяни атакували країну.
- Були зафіксовані влучання ударних БПЛА на чотирьох локаціях України.
- Удари проводилися російськими дронами з напрямків Брянськ, Курськ і Донецьк.
ППО знешкодила 29 дронів РФ у ніч проти 19 лютого
З 18:00 середи, 18 лютого, росіяни атакували 37 ударними БПЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та безпілотниками інших типів із напрямків: Брянськ, Курськ (РФ) і тимчасово окупований Донецьк. Близько 20 дронів — типу Shahed.
За попередніми даними, станом на 08:30 четверга, 19 лютого, ППО збила/подавила 29 безпілотників на півночі, півдні та сході країни.
Зафіксовані влучання ударних БПЛА на чотирьох локаціях.
Атака триває, у повітряному просторі декілька дронів.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-