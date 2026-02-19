ППО знешкодила 29 безпілотників РФ під час нічної атаки по Україні
ППО знешкодила 29 безпілотників РФ під час нічної атаки по Україні

Повітряні Сили ЗСУ
мобільна група
Сили протиповітряної оборони знешкодили 29 із 37 безпілотників, якими росіяни атакували Україну з вечора 18 лютого.

Головні тези:

  • Сили ППО України знищили 29 безпілотників, якими росіяни атакували країну.
  • Були зафіксовані влучання ударних БПЛА на чотирьох локаціях України.
  • Удари проводилися російськими дронами з напрямків Брянськ, Курськ і Донецьк.

ППО знешкодила 29 дронів РФ у ніч проти 19 лютого

З 18:00 середи, 18 лютого, росіяни атакували 37 ударними БПЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та безпілотниками інших типів із напрямків: Брянськ, Курськ (РФ) і тимчасово окупований Донецьк. Близько 20 дронів — типу Shahed.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30 четверга, 19 лютого, ППО збила/подавила 29 безпілотників на півночі, півдні та сході країни.

Робота ППО

Зафіксовані влучання ударних БПЛА на чотирьох локаціях.

Атака триває, у повітряному просторі декілька дронів.

