ПВО обезвредила 29 беспилотников РФ во время ночной атаки по Украине

Силы противовоздушной обороны обезвредили 29 из 37 беспилотников, которым россияне атаковали Украину с вечера 18 февраля.
Главные тезисы
- Силы противовоздушной обороны Украины успешно отразили атаку России, обезвредив 29 беспилотников из 37 направленных на страну.
- Атака проводилась ударными беспилотниками различных типов по нескольким локациям, включая Брянск, Курск и Донецк.
ПВО обезвредила 29 дронов РФ в ночь на 19 февраля
С 18:00 среды, 18 февраля, россияне атаковали 37 ударными БПЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов направлений: Брянск, Курск (РФ) и временно оккупированный Донецк. Около 20 дронов типа Shahed.
По предварительным данным, по состоянию на 08:30 четверга, 19 февраля, ПВО сбило/подавило 29 беспилотников на севере, юге и востоке страны.
Зафиксированы попадания ударных БПЛА на четырех локациях.
Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько дронов.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-