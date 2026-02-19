ПВО обезвредила 29 беспилотников РФ во время ночной атаки по Украине
ПВО обезвредила 29 беспилотников РФ во время ночной атаки по Украине

Воздушные Силы ВСУ
ПВО
Силы противовоздушной обороны обезвредили 29 из 37 беспилотников, которым россияне атаковали Украину с вечера 18 февраля.

Главные тезисы

  • Силы противовоздушной обороны Украины успешно отразили атаку России, обезвредив 29 беспилотников из 37 направленных на страну.
  • Атака проводилась ударными беспилотниками различных типов по нескольким локациям, включая Брянск, Курск и Донецк.

ПВО обезвредила 29 дронов РФ в ночь на 19 февраля

С 18:00 среды, 18 февраля, россияне атаковали 37 ударными БПЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов направлений: Брянск, Курск (РФ) и временно оккупированный Донецк. Около 20 дронов типа Shahed.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30 четверга, 19 февраля, ПВО сбило/подавило 29 беспилотников на севере, юге и востоке страны.

Работа ПВО

Зафиксированы попадания ударных БПЛА на четырех локациях.

Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько дронов.

