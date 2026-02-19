ПВО обезвредила 29 беспилотников РФ во время ночной атаки по Украине

Силы противовоздушной обороны обезвредили 29 из 37 беспилотников, которым россияне атаковали Украину с вечера 18 февраля.

ПВО обезвредила 29 дронов РФ в ночь на 19 февраля

С 18:00 среды, 18 февраля, россияне атаковали 37 ударными БПЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов направлений: Брянск, Курск (РФ) и временно оккупированный Донецк. Около 20 дронов типа Shahed.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины. Поделиться

По предварительным данным, по состоянию на 08:30 четверга, 19 февраля, ПВО сбило/подавило 29 беспилотников на севере, юге и востоке страны.

Работа ПВО

Зафиксированы попадания ударных БПЛА на четырех локациях.

Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько дронов.