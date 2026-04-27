ППО знешкодила 74 БпЛА під час атаки Росії по Україні
ППО знешкодила 74 БпЛА під час атаки Росії по Україні

Сили протиповітряної оборони знешкодили 74 з 94 безпілотників, якими російські загарбники атакували Україну з вечора 26 квітня.

Головні тези:

  • Станом на 09:00 27 квітня ППО збила / подавила 74 дрони на півночі, півдні та сході України.
  • З 18:00 26 квітня ворог атакував Україну 94 ударними БАЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), "Гербера", "Італмас".

Звіт ППО щодо бойової роботи у ніч проти 27 квітня

З 18:00 26 квітня ворог атакував 94 ударними БАЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), "Гербера", "Італмас" та безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ РФ), Гвардійське (тимчасово окупований Крим), і близько 60 з них — дрони типу Shahed.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Звіт ППО

За попередніми даними, станом на 09:00 27 квітня ППО збила / подавила 74 дрони на півночі, півдні та сході України.

Зафіксовані влучання 20 ударних БПЛА на 15 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 11 локаціях.

