ПВО обезвредила 74 БпЛА во время атаки России по Украине
Силы противовоздушной обороны обезвредили 74 из 94 беспилотников, которыми российские захватчики атаковали Украину вечером 26 апреля.

Главные тезисы

  • По состоянию на 09:00 27 апреля ПВО сбила/подавила 74 дрона на севере, юге и востоке Украины.
  • С 18:00 26 апреля враг атаковал Украину 94 ударными БАЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера, Италмас.

Отчет ПВО о боевой работе в ночь на 27 апреля

С 18:00 26 апреля враг атаковал 94 ударными БАЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов направлений: Курск, Орел, Шаталово, Приморско-Ахтарск РФ), Гвардейское (временно оккупированный Крым), и временно оккупированный Крым).

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Отчет ПВО

По предварительным данным, по состоянию на 09:00 27 апреля ПВО сбила/подавила 74 дрона на севере, юге и востоке Украины.

Зафиксированы попадания 20 ударных БПЛА на 15 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 11 локациях.

