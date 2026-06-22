ППО знешкодила 79 безпілотників під час нічної атаки РФ по Україні

Сили протиповітряної оборони знешкодили 79 з 88 безпілотників, якими російські загарбники атакували Україну з вечора 21 червня.

Звіт ППО щодо бойової роботи у ніч проти 22 червня

З 18:00 21 червня росіяни атакували балістичною ракетою "Іскандер-М" із тимчасово окупованого Криму, а також 88 ударними БПЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), "Гербера", "Італмас"і дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Курськ, Брянськ, Міллерово, Шаталово, Орел, Приморсько-Ахтарськ (РФ), Гвардійське (Крим) і тимчасово окупований Донецьк.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. Поширити

За попередніми даними, станом на 08:30 понеділка, 22 червня, ППО збила / подавила 79 дронів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовані влучання балістичної ракети та 5 ударних БпПЛА на 6 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 9 локаціях.

Звіт ППО

Атака триває, в повітряному просторі перебувають ворожі безпілотники.