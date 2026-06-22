ППО знешкодила 79 безпілотників під час нічної атаки РФ по Україні
Категорія
Україна
Дата публікації

ППО знешкодила 79 безпілотників під час нічної атаки РФ по Україні

Повітряні Сили ЗСУ
мобільна група
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Сили протиповітряної оборони знешкодили 79 з 88 безпілотників, якими російські загарбники атакували Україну з вечора 21 червня.

Головні тези:

  • Сили протиповітряної оборони України знешкодили 79 з 88 безпілотників, якими РФ атакувала Україну.
  • Повітряні сили ЗСУ відбили напад за допомогою авіації, зенітних ракетних військ та інших підрозділів.

Звіт ППО щодо бойової роботи у ніч проти 22 червня

З 18:00 21 червня росіяни атакували балістичною ракетою "Іскандер-М" із тимчасово окупованого Криму, а також 88 ударними БПЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), "Гербера", "Італмас"і дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Курськ, Брянськ, Міллерово, Шаталово, Орел, Приморсько-Ахтарськ (РФ), Гвардійське (Крим) і тимчасово окупований Донецьк.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30 понеділка, 22 червня, ППО збила / подавила 79 дронів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовані влучання балістичної ракети та 5 ударних БпПЛА на 6 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 9 локаціях.

Звіт ППО

Атака триває, в повітряному просторі перебувають ворожі безпілотники.

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