ПВО обезвредила 79 беспилотников во время ночной атаки РФ по Украине

Отчет ПВО о боевой работе в ночь на 22 июня

С 18:00 21 июня россияне атаковали баллистической ракетой "Искандер-М" из временно оккупированного Крыма, а также 88 ударными БПЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), "Гербера", "Италмас" и дронами-имитаторами типа "Пародия" по направлениям: Курск, Приморско-Ахтарск (РФ), Гвардейское (Крым) и временно оккупированный Донецк.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины. Поделиться

По предварительным данным, по состоянию на 08:30 понедельника, 22 июня, ПВО сбила/подавила 79 дронов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксированы попадания баллистической ракеты и 5 ударных БпПЛА на 6 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 9 локациях.

Отчет ПВО

Атака продолжается, в воздушном пространстве находятся вражеские беспилотники.