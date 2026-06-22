ПВО обезвредила 79 беспилотников во время ночной атаки РФ по Украине
Категория
Украина
Дата публикации

ПВО обезвредила 79 беспилотников во время ночной атаки РФ по Украине

Воздушные Силы ВСУ
ПВО
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Силы противовоздушной обороны обезвредили 79 из 88 беспилотников, которыми российские захватчики атаковали Украину вечером 21 июня.

Главные тезисы

  • Силы противовоздушной обороны Украины успешно обезвредили 79 из 88 беспилотников, атаковавших страну в ночь на 22 июня.
  • Атака российских захватчиков включала баллистическую ракету и различные типы ударных беспилотных летательных аппаратов, которые были успешно отражены.

Отчет ПВО о боевой работе в ночь на 22 июня

С 18:00 21 июня россияне атаковали баллистической ракетой "Искандер-М" из временно оккупированного Крыма, а также 88 ударными БПЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), "Гербера", "Италмас" и дронами-имитаторами типа "Пародия" по направлениям: Курск, Приморско-Ахтарск (РФ), Гвардейское (Крым) и временно оккупированный Донецк.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30 понедельника, 22 июня, ПВО сбила/подавила 79 дронов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксированы попадания баллистической ракеты и 5 ударных БпПЛА на 6 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 9 локациях.

Отчет ПВО

Атака продолжается, в воздушном пространстве находятся вражеские беспилотники.

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