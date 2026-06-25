ППО знешкодила 83 БпЛА під час нічної атаки РФ по Україні
Категорія
Україна
Дата публікації

ППО знешкодила 83 БпЛА під час нічної атаки РФ по Україні

Повітряні Сили ЗСУ
ППО
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Сили протиповітряної оборони знешкодили 83 з 90 безпілотників, якими російські загарбники атакували Україну з вечора 24 червня.

Головні тези:

  • Протиповітряна оборона України успішно знищила 83 безпілотники під час нічної атаки Збройних Сил РФ.
  • Російські загарбники використовували БПЛА типу Shahed.

Звіт ППО щодо бойової роботи у ніч проти 25 червня

З 18:00 24 червня ворог атакував балістичною ракетою "Іскандер-М" із тимчасово окупованого Криму, а також 90 ударними БПЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), "Гербера", "Італмас" і дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Курськ, Брянськ, Міллерово, Шаталово, Орел, Приморсько-Ахтарськ (РФ), а також тимчасово окупований Донецьк та Гвардійське (Крим).

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30 25 червня ППО збила / подавила 83 дрони на півночі, півдні та сході країни.

Звіт ППО

Зафіксовано влучання балістичної ракети та шести ударних БПЛА на семи локаціях, а також падіння уламків на дев’яти локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі перебувають ворожі безпілотники.

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