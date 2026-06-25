ПВО обезвредила 83 БпЛА во время ночной атаки РФ по Украине

Отчет ПВО о боевой работе в ночь на 25 июня

С 18:00 24 июня враг атаковал баллистической ракетой "Искандер-М" из временно оккупированного Крыма, а также 90 ударными БПЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), "Гербера", "Италмас" и дронами-имитаторами типа "Пародия" по направлениям: Курск, Брян, Брян Приморско-Ахтарск (РФ), а также временно оккупированный Донецк и Гвардейское (Крым).

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30 25 июня ПВО сбило/подавило 83 дрона на севере, юге и востоке страны.

Отчет ПВО

Зафиксировано попадание баллистической ракеты и шести ударных БПЛА на семи локациях, а также падение обломков на девяти локациях.