ПВО обезвредила 83 БпЛА во время ночной атаки РФ по Украине

Силы противовоздушной обороны обезвредили 83 из 90 беспилотников, которыми российские захватчики атаковали Украину вечером 24 июня.
Главные тезисы
- ПВО Украины успешно противодействовала ночной атаке российских захватчиков, уничтожив 83 беспилотника из 90.
- Российские военные использовали различные типы беспилотников, включая Shahed, для нападения на различные направления в Украине.
Отчет ПВО о боевой работе в ночь на 25 июня
С 18:00 24 июня враг атаковал баллистической ракетой "Искандер-М" из временно оккупированного Крыма, а также 90 ударными БПЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), "Гербера", "Италмас" и дронами-имитаторами типа "Пародия" по направлениям: Курск, Брян, Брян Приморско-Ахтарск (РФ), а также временно оккупированный Донецк и Гвардейское (Крым).
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 08:30 25 июня ПВО сбило/подавило 83 дрона на севере, юге и востоке страны.
Зафиксировано попадание баллистической ракеты и шести ударных БПЛА на семи локациях, а также падение обломков на девяти локациях.
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