ППО знешкодила 88 дронів під час нічної атаки РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

ППО знешкодила 88 дронів під час нічної атаки РФ

Повітряні Сили ЗСУ
ППО
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У ніч на 19 червня Російська Федерація (РФ) запустила проти України більше сотні безпілотних літальних апаратів. Протиповітряній обороні вдалось знешкодити 88 з них.

Головні тези:

  • Протиповітряні сили України успішно знешкодили 88 дронів РФ під час нічної атаки на країну.
  • Використані локації під час нападу: міста Міллерово, Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ та оккупований мис Чауда.
  • Для відбиття атаки залучались авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та інші підрозділи українських збройних сил.

Результати бойової роботи ППО у ніч проти 19 червня

Загалом терористи РФ запустили 104 дрони типу Shahed і безпілотників-імітаторів із напрямків:

  • російських міст Міллерово, Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ;

  • тимчасово окупованого кримського мису Чауда.

До відбиття атаки були залучені:

  • авіація;

  • зенітні ракетні війська;

  • підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ) та безпілотних систем;

  • мобільні вогневі групи Сил оборони.

Станом на 08:30 підтверджено знешкодження 88 дронів на півночі, сході, півдні та в центрі країни, серед яких:

  • 40 дронів були збиті вогневими засобами ураження;

  • 48 — локаційно втрачені або ж подавлені РЕБ.

Зафіксовані влучання у шести локаціях.

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