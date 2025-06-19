ППО знешкодила 88 дронів під час нічної атаки РФ

У ніч на 19 червня Російська Федерація (РФ) запустила проти України більше сотні безпілотних літальних апаратів. Протиповітряній обороні вдалось знешкодити 88 з них.
Головні тези:
- Протиповітряні сили України успішно знешкодили 88 дронів РФ під час нічної атаки на країну.
- Використані локації під час нападу: міста Міллерово, Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ та оккупований мис Чауда.
- Для відбиття атаки залучались авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та інші підрозділи українських збройних сил.
Результати бойової роботи ППО у ніч проти 19 червня
Загалом терористи РФ запустили 104 дрони типу Shahed і безпілотників-імітаторів із напрямків:
російських міст Міллерово, Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ;
тимчасово окупованого кримського мису Чауда.
До відбиття атаки були залучені:
авіація;
зенітні ракетні війська;
підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ) та безпілотних систем;
мобільні вогневі групи Сил оборони.
Станом на 08:30 підтверджено знешкодження 88 дронів на півночі, сході, півдні та в центрі країни, серед яких:
40 дронів були збиті вогневими засобами ураження;
48 — локаційно втрачені або ж подавлені РЕБ.
Зафіксовані влучання у шести локаціях.
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