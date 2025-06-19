ПВО обезвредила 88 дронов во время ночной атаки РФ

В ночь на 19 июня Российская Федерация (РФ) запустила против Украины более сотни беспилотных летательных аппаратов. Противовоздушной обороне удалось обезвредить 88 из них.

Результаты боевой работы ПВО в ночь на 19 июня

В общей сложности террористы РФ запустили 104 дрона типа Shahed и беспилотников-имитаторов по направлениям:

русских городов Миллерово, Курск, Орел, Приморско-Ахтарск;

временно оккупированного крымского мыса Чауда.

К отражению атаки были вовлечены:

авиация;

зенитные ракетные войска;

подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и беспилотных систем;

мобильные огневые группы сил обороны.

По состоянию на 08:30 подтверждено обезвреживание 88 дронов на севере, востоке, юге и центре страны, среди которых:

40 дронов были сбиты огневыми средствами поражения;

48 — локационно потерянные или подавленные РЭБ.

Зафиксированы попадания в шести локациях.