ПВО обезвредила 88 дронов во время ночной атаки РФ
Категория
Украина
Дата публикации

ПВО обезвредила 88 дронов во время ночной атаки РФ

Воздушные Силы ВСУ
ПВО
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В ночь на 19 июня Российская Федерация (РФ) запустила против Украины более сотни беспилотных летательных аппаратов. Противовоздушной обороне удалось обезвредить 88 из них.

Главные тезисы

  • Украинская ПВО успешно обезвредила 88 дронов РФ в ночь на 19 июня в различных локациях на территории страны.
  • Для защиты от атаки были задействованы авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и другие подразделения украинских вооруженных сил.

Результаты боевой работы ПВО в ночь на 19 июня

В общей сложности террористы РФ запустили 104 дрона типа Shahed и беспилотников-имитаторов по направлениям:

  • русских городов Миллерово, Курск, Орел, Приморско-Ахтарск;

  • временно оккупированного крымского мыса Чауда.

К отражению атаки были вовлечены:

  • авиация;

  • зенитные ракетные войска;

  • подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и беспилотных систем;

  • мобильные огневые группы сил обороны.

По состоянию на 08:30 подтверждено обезвреживание 88 дронов на севере, востоке, юге и центре страны, среди которых:

  • 40 дронов были сбиты огневыми средствами поражения;

  • 48 — локационно потерянные или подавленные РЭБ.

Зафиксированы попадания в шести локациях.

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