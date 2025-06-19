ПВО обезвредила 88 дронов во время ночной атаки РФ

В ночь на 19 июня Российская Федерация (РФ) запустила против Украины более сотни беспилотных летательных аппаратов. Противовоздушной обороне удалось обезвредить 88 из них.
Главные тезисы
- Украинская ПВО успешно обезвредила 88 дронов РФ в ночь на 19 июня в различных локациях на территории страны.
- Для защиты от атаки были задействованы авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и другие подразделения украинских вооруженных сил.
Результаты боевой работы ПВО в ночь на 19 июня
В общей сложности террористы РФ запустили 104 дрона типа Shahed и беспилотников-имитаторов по направлениям:
русских городов Миллерово, Курск, Орел, Приморско-Ахтарск;
временно оккупированного крымского мыса Чауда.
К отражению атаки были вовлечены:
авиация;
зенитные ракетные войска;
подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и беспилотных систем;
мобильные огневые группы сил обороны.
По состоянию на 08:30 подтверждено обезвреживание 88 дронов на севере, востоке, юге и центре страны, среди которых:
40 дронов были сбиты огневыми средствами поражения;
48 — локационно потерянные или подавленные РЭБ.
Зафиксированы попадания в шести локациях.
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