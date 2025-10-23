ППО знешкодила 92 дрони під час нічних ударів РФ по Україні
Категорія
Україна
Дата публікації

ППО знешкодила 92 дрони під час нічних ударів РФ по Україні

Повітряні Сили ЗСУ
ППО

Росія у ніч проти 23 жовтня, атакувала Україну 130 ударними дронами типу "Шахед", Гербера і безпілотниками інших типів. ППО знешкодила 92 із них.

Головні тези:

  • РФ здійснила нічну атаку на Україну за допомогою 130 ударних дронів.
  • Протиповітряна оборона успішно знищила 92 ворожі безпілотники та відбила напад.
  • Дрони були запущені з шести напрямків, більшість з них були типу "Шахед".

ППО відбила нічну атаку дронів РФ: що відомо

Атака РФ по Україні тривала з вечора 22 жовтня.

За даними військових, всі дрони росіяни запустили з шести напрямків — з Курська, Міллєрового, Шаталовго, Орла, Приморсько-Ахтарська (РФ) та з Чауди (окупований Крим). Близько 80 із них становили "Шахеди".

Відбиттям повітряного нападу займалися авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, мобільні вогневі групи та безпілотні системи ППО.

Станом на 08:30 протиповітряною обороною було збито або подавлено 92 ворожі безпілотники на півночі та сході країни.

Звіт ППО

Водночас зафіксовано влучання 25 дронів у 11 локаціях, ще у 11 місцях — падіння уламків збитих апаратів.

У Повітряних силах додали, що повітряна тривога ще триває, адже у небі все ще перебувають декілька ворожих дронів.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ППО України відбила нічну повітряну атаку РФ — знешкоджено 38 дронів
Повітряні Сили ЗСУ
ППО
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ППО знешкодила 58 цілей під час комбінованого удару з боку РФ
Повітряні Сили ЗСУ
ППО
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ППО знешкодила 333 дронів та 16 ракет під час комбінованого удару РФ
Повітряні Сили ЗСУ
ППО

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?