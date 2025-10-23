ППО знешкодила 92 дрони під час нічних ударів РФ по Україні

Росія у ніч проти 23 жовтня, атакувала Україну 130 ударними дронами типу "Шахед", Гербера і безпілотниками інших типів. ППО знешкодила 92 із них.

ППО відбила нічну атаку дронів РФ: що відомо

Атака РФ по Україні тривала з вечора 22 жовтня.

За даними військових, всі дрони росіяни запустили з шести напрямків — з Курська, Міллєрового, Шаталовго, Орла, Приморсько-Ахтарська (РФ) та з Чауди (окупований Крим). Близько 80 із них становили "Шахеди".

Відбиттям повітряного нападу займалися авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, мобільні вогневі групи та безпілотні системи ППО.

Станом на 08:30 протиповітряною обороною було збито або подавлено 92 ворожі безпілотники на півночі та сході країни.

Звіт ППО

Водночас зафіксовано влучання 25 дронів у 11 локаціях, ще у 11 місцях — падіння уламків збитих апаратів.