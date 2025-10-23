ППО знешкодила 92 дрони під час нічних ударів РФ по Україні

Росія у ніч проти 23 жовтня, атакувала Україну 130 ударними дронами типу "Шахед", Гербера і безпілотниками інших типів. ППО знешкодила 92 із них.
Головні тези:
- РФ здійснила нічну атаку на Україну за допомогою 130 ударних дронів.
- Протиповітряна оборона успішно знищила 92 ворожі безпілотники та відбила напад.
- Дрони були запущені з шести напрямків, більшість з них були типу "Шахед".
ППО відбила нічну атаку дронів РФ: що відомо
Атака РФ по Україні тривала з вечора 22 жовтня.
За даними військових, всі дрони росіяни запустили з шести напрямків — з Курська, Міллєрового, Шаталовго, Орла, Приморсько-Ахтарська (РФ) та з Чауди (окупований Крим). Близько 80 із них становили "Шахеди".
Відбиттям повітряного нападу займалися авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, мобільні вогневі групи та безпілотні системи ППО.
Водночас зафіксовано влучання 25 дронів у 11 локаціях, ще у 11 місцях — падіння уламків збитих апаратів.
У Повітряних силах додали, що повітряна тривога ще триває, адже у небі все ще перебувають декілька ворожих дронів.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-