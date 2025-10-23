ПВО обезвредила 92 дрона во время ночных ударов РФ по Украине

Россия в ночь на 23 октября, атаковала Украину 130 ударными дронами типа "Шахед", Гербера и беспилотниками других типов. ПВО обезвредило 92 из них.

ПВО отразила ночную атаку дронов РФ: что известно

Атака РФ по Украине продолжалась с вечера 22 октября.

По данным военных, все дроны россияне запустили по шести направлениям — из Курска, Миллерового, Шаталовго, Орла, Приморско-Ахтарска (РФ) и из Чауды (оккупированный Крым). Около 80 из них составляли "Шахеды".

Отражением воздушного нападения занимались авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, мобильные огневые группы и беспилотные системы ПВО.

По состоянию на 08:30 противовоздушной обороной были сбиты или подавлены 92 вражеских беспилотника на севере и востоке страны. Поделиться

Отчет ПВО

В то же время, зафиксировано попадание 25 дронов в 11 локациях, еще в 11 местах — падение обломков сбитых аппаратов.