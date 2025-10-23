ПВО обезвредила 92 дрона во время ночных ударов РФ по Украине

Россия в ночь на 23 октября, атаковала Украину 130 ударными дронами типа "Шахед", Гербера и беспилотниками других типов. ПВО обезвредило 92 из них.
Главные тезисы
- Россия атаковала Украину 130 ударными дронами, противовоздушная оборона смогла успешно обезвредить 92 из них.
- Дроны были запущены с шести направлений, большинство из них — типа шахед.
- ПВО совместно с авиацией, зенитными войсками, радиоэлектронной борьбой и другими подразделениями справились с ночной атакой.
ПВО отразила ночную атаку дронов РФ: что известно
Атака РФ по Украине продолжалась с вечера 22 октября.
По данным военных, все дроны россияне запустили по шести направлениям — из Курска, Миллерового, Шаталовго, Орла, Приморско-Ахтарска (РФ) и из Чауды (оккупированный Крым). Около 80 из них составляли "Шахеды".
Отражением воздушного нападения занимались авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, мобильные огневые группы и беспилотные системы ПВО.
В то же время, зафиксировано попадание 25 дронов в 11 локациях, еще в 11 местах — падение обломков сбитых аппаратов.
В Воздушных силах добавили, что воздушная тревога еще продолжается, ведь в небе все еще находятся несколько вражеских дронов.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-