ПВО обезвредила 92 дрона во время ночных ударов РФ по Украине
Украина
ПВО обезвредила 92 дрона во время ночных ударов РФ по Украине

Воздушные Силы ВСУ
мобильная группа
Россия в ночь на 23 октября, атаковала Украину 130 ударными дронами типа "Шахед", Гербера и беспилотниками других типов. ПВО обезвредило 92 из них.

Главные тезисы

  • Россия атаковала Украину 130 ударными дронами, противовоздушная оборона смогла успешно обезвредить 92 из них.
  • Дроны были запущены с шести направлений, большинство из них — типа шахед.
  • ПВО совместно с авиацией, зенитными войсками, радиоэлектронной борьбой и другими подразделениями справились с ночной атакой.

ПВО отразила ночную атаку дронов РФ: что известно

Атака РФ по Украине продолжалась с вечера 22 октября.

По данным военных, все дроны россияне запустили по шести направлениям — из Курска, Миллерового, Шаталовго, Орла, Приморско-Ахтарска (РФ) и из Чауды (оккупированный Крым). Около 80 из них составляли "Шахеды".

Отражением воздушного нападения занимались авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, мобильные огневые группы и беспилотные системы ПВО.

По состоянию на 08:30 противовоздушной обороной были сбиты или подавлены 92 вражеских беспилотника на севере и востоке страны.

Отчет ПВО

В то же время, зафиксировано попадание 25 дронов в 11 локациях, еще в 11 местах — падение обломков сбитых аппаратов.

В Воздушных силах добавили, что воздушная тревога еще продолжается, ведь в небе все еще находятся несколько вражеских дронов.

