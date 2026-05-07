ППО знешкодила 92 російських БпЛА під час атаки по Україні

Сили протиповітряної оборони знешкодили 92 зі 102 безпілотників, якими російські загарбники атакували Україну з вечора 6 травня.

Звіт ППО щодо бойової роботи у ніч проти 7 травня

З 19:00 6 травня росіяни атакували 102 ударними БПЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас" і дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Брянськ, Курськ, Міллєрово, Орел, Приморсько-Ахтарськ (РФ), а також тимчасово окупований Донецьк та Гвардійське у тимчасово окупованому Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 8:00 7 травня ППО збила / подавила 92 дрони на півночі та сході України.

Зафіксовані влучання восьми ударних БПЛА на шести локаціях, а також падіння збитих (уламки) на чотирьох локаціях.