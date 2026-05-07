ПВО обезвредила 92 российских БпЛА во время атаки по Украине

Силы противовоздушной обороны обезвредили 92 из 102 беспилотников, которыми российские захватчики атаковали Украину вечером 6 мая.

Отчет ПВО о боевой работе в ночь на 7 мая

С 19:00 6 мая россияне атаковали 102 ударными БПЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дронами-имитаторами типа "Пародия" по направлениям: Брянск, Курск, Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск (РФ), а также временно оккупированный.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 8:00 7 мая ПВО сбила/подавила 92 дрона на севере и востоке Украины.

Отчет ПВО

Зафиксированы попадания восьми ударных БПЛА на шести локациях, а также падение сбитых (обломки) на четырех локациях.

Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских дронов.

