ППО знешкодила понад 70 дронів РФ під час атаки по Україні
Категорія
Україна
Дата публікації

ППО знешкодила понад 70 дронів РФ під час атаки по Україні

Повітряні Сили ЗСУ
ППО

Сили протиповітряної оборони знешкодили 74 зі 103 російських безпілотників, якими країна-агресорка атакувала Україну у ніч проти 5 червня.

Головні тези:

  • У ніч проти 5 червня Росія використала 103 безпілотники для нападу на Україну.
  • Протиповітряна оборона України успішно збила 74 російських дрони.
  • Основні напрямки удару були Чернігівська, Харківська та Одеська області.

ППО знешкодила 74 шахеди у ніч проти 5 червня

Із 22:30 4 червня росіяни атакували Україну 103 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків:

  • Курськ,

  • Орел,

  • Міллерово,

  • Приморсько-Ахтарськ,

  • Чауда (тимчасово окупований Крим).

Крім того, російські війська вдарили балістичною ракетою "Іскандер-М/KN-23" із Ростовської області.

Основними напрямками повітряного удару стали Чернігівська, Харківська та Одеська області.

Звіт ППО

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 10:00 5 червня протиповітряна оборона знешкодила 74 ворожі безпілотники на сході, півдні та півночі України.

З них 28 збито вогневими засобами ураження, 46 локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

Зафіксовані влучання у 16 локаціях.

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