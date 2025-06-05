ППО знешкодила понад 70 дронів РФ під час атаки по Україні

Сили протиповітряної оборони знешкодили 74 зі 103 російських безпілотників, якими країна-агресорка атакувала Україну у ніч проти 5 червня.
Головні тези:
- У ніч проти 5 червня Росія використала 103 безпілотники для нападу на Україну.
- Протиповітряна оборона України успішно збила 74 російських дрони.
- Основні напрямки удару були Чернігівська, Харківська та Одеська області.
ППО знешкодила 74 шахеди у ніч проти 5 червня
Із 22:30 4 червня росіяни атакували Україну 103 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків:
Курськ,
Орел,
Міллерово,
Приморсько-Ахтарськ,
Чауда (тимчасово окупований Крим).
Крім того, російські війська вдарили балістичною ракетою "Іскандер-М/KN-23" із Ростовської області.
Основними напрямками повітряного удару стали Чернігівська, Харківська та Одеська області.
Станом на 10:00 5 червня протиповітряна оборона знешкодила 74 ворожі безпілотники на сході, півдні та півночі України.
З них 28 збито вогневими засобами ураження, 46 локаційно втрачені/подавлені РЕБ.
Зафіксовані влучання у 16 локаціях.
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