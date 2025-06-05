ПВО обезвредила более 70 дронов РФ во время атаки по Украине

Силы противовоздушной обороны обезвредили 74 из 103 российских беспилотников, которыми страна-агрессорка атаковала Украину в ночь на 5 июня.

ПВО обезвредила 74 шахеда в ночь на 5 июня

С 22:30 4 июня россияне атаковали Украину 103 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов по направлениям:

Курск,

Орел,

Миллерово,

Приморско-Ахтарск,

Чауда (временно оккупированный Крым).

Кроме того, российские войска ударили баллистической ракетой "Искандер-М/KN-23" из Ростовской области.

Основными направлениями воздушного удара стали: Черниговская, Харьковская и Одесская области.

Отчет ПВО

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины. Поделиться

По состоянию на 10:00 5 июня противовоздушная оборона обезвредила 74 вражеских беспилотника на востоке, юге и севере Украины.

Из них 28 сбиты огневыми средствами поражения, 46 локационно потеряны/подавлены РЭБ.

Зафиксированы попадания в 16 локациях.