ПВО обезвредила более 70 дронов РФ во время атаки по Украине

Силы противовоздушной обороны обезвредили 74 из 103 российских беспилотников, которыми страна-агрессорка атаковала Украину в ночь на 5 июня.
Главные тезисы
- ПВО Украины сумела обезвредить 74 из 103 дронов, примененных Россией при атаке на Украину.
- Основными направлениями удара были Черниговская, Харьковская и Одесская области.
- Противовоздушная оборона Украины успешно отразила воздушное нападение с помощью авиации, зенитных ракетных войск и других боевых групп.
ПВО обезвредила 74 шахеда в ночь на 5 июня
С 22:30 4 июня россияне атаковали Украину 103 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов по направлениям:
Курск,
Орел,
Миллерово,
Приморско-Ахтарск,
Чауда (временно оккупированный Крым).
Кроме того, российские войска ударили баллистической ракетой "Искандер-М/KN-23" из Ростовской области.
Основными направлениями воздушного удара стали: Черниговская, Харьковская и Одесская области.
По состоянию на 10:00 5 июня противовоздушная оборона обезвредила 74 вражеских беспилотника на востоке, юге и севере Украины.
Из них 28 сбиты огневыми средствами поражения, 46 локационно потеряны/подавлены РЭБ.
Зафиксированы попадания в 16 локациях.
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