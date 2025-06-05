ПВО обезвредила более 70 дронов РФ во время атаки по Украине
Категория
Украина
Дата публикации

ПВО обезвредила более 70 дронов РФ во время атаки по Украине

Воздушные Силы ВСУ
мобильная группа
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Силы противовоздушной обороны обезвредили 74 из 103 российских беспилотников, которыми страна-агрессорка атаковала Украину в ночь на 5 июня.

Главные тезисы

  • ПВО Украины сумела обезвредить 74 из 103 дронов, примененных Россией при атаке на Украину.
  • Основными направлениями удара были Черниговская, Харьковская и Одесская области.
  • Противовоздушная оборона Украины успешно отразила воздушное нападение с помощью авиации, зенитных ракетных войск и других боевых групп.

ПВО обезвредила 74 шахеда в ночь на 5 июня

С 22:30 4 июня россияне атаковали Украину 103 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов по направлениям:

  • Курск,

  • Орел,

  • Миллерово,

  • Приморско-Ахтарск,

  • Чауда (временно оккупированный Крым).

Кроме того, российские войска ударили баллистической ракетой "Искандер-М/KN-23" из Ростовской области.

Основными направлениями воздушного удара стали: Черниговская, Харьковская и Одесская области.

Отчет ПВО

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 10:00 5 июня противовоздушная оборона обезвредила 74 вражеских беспилотника на востоке, юге и севере Украины.

Из них 28 сбиты огневыми средствами поражения, 46 локационно потеряны/подавлены РЭБ.

Зафиксированы попадания в 16 локациях.

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