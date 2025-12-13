Працюємо над достойним миром для України — Зеленський

Україна найближчими днями матиме зустрічі з американськими та європейськими партнерами щодо завершення війни. У Берліні очікується багато подій.
Головні тези:
- Україна намагається завершити війну шляхом мирних переговорів зі світовими партнерами.
- Зеленський оголосив про активну участь у переговорах з американськими та європейськими представниками для забезпечення миру в Україні.
- Президент також планує зустрітися з представниками президента США Дональда Трампа для обговорення мирних угод.
Зеленський анонсував активну роботу над мирними перемовинами
Про це заявив Президент України Володимир Зеленський.
Глава держави анонсував, що буде доповідь секретаря РНБО Рустема Умєрова та української переговорної команди щодо контактів, які вже відбулись.
Окрім того, начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов і представники українського сектору оборони та безпеки працюватимуть щодо гарантій безпеки для України.
Також президент України підтвердив, що у нього вже незабаром відбудуться зустрічі з представниками президента США Дональда Трампа.
Зеленський висловив подяку усім, хто допомагає Україні та зазначив, що українська сторона цими днями в Берліні буде активно і конструктивно працювати з усіма, хто дійсно "може зробити угоду нормальною".
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-