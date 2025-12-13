Работаем над достойным миром для Украины — Зеленский

Украина в ближайшие дни будет встречаться с американскими и европейскими партнерами по завершению войны. В Берлине ожидается множество событий.

Зеленский анонсировал активную работу над мирными переговорами

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский.

Глава государства анонсировал, что будет доклад секретаря СНБО Рустема Умерова и украинской переговорной команды по уже состоявшимся контактам.

Кроме того, начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов и представители украинского сектора обороны и безопасности будут работать по гарантиям безопасности для Украины.

В то же время, по словам Зеленского, продолжается разговор украинских чиновников с Соединенными Штатами и Европой о реальном восстановлении и развитии нашей страны после войны. Поделиться

Также президент Украины подтвердил, что у него уже в скором времени состоятся встречи с представителями президента США Дональда Трампа.

Самое главное — будут встречи у меня с представителями Президента Трампа, также будут встречи с нашими европейскими партнерами, со многими лидерами по фундаменту мира — политической договоренности об окончании войны. Сейчас шанс значителен. Это важно для каждого нашего города, важно для каждого нашего украинского общества. Мы работаем для того, чтобы мир для Украины был достойным. Чтобы была гарантия — гарантия, прежде всего, того, что Россия не вернется в Украину с третьим вторжением. Владимир Зеленский Президент Украины

Зеленский выразил благодарность всем, кто помогает Украине и отметил, что украинская сторона в эти дни в Берлине будет активно и конструктивно работать со всеми, кто действительно "может сделать соглашение нормальным".