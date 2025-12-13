Работаем над достойным миром для Украины — Зеленский

Украина в ближайшие дни будет встречаться с американскими и европейскими партнерами по завершению войны. В Берлине ожидается множество событий.
Главные тезисы
- Президент Зеленский работает над достойным миром для Украины через активное участие в переговорах с мировыми партнерами.
- Основная цель - достичь мирных соглашений для обеспечения безопасности страны и предотвращения возможных новых военных действий.
Зеленский анонсировал активную работу над мирными переговорами
Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский.
Глава государства анонсировал, что будет доклад секретаря СНБО Рустема Умерова и украинской переговорной команды по уже состоявшимся контактам.
Кроме того, начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов и представители украинского сектора обороны и безопасности будут работать по гарантиям безопасности для Украины.
Также президент Украины подтвердил, что у него уже в скором времени состоятся встречи с представителями президента США Дональда Трампа.
Зеленский выразил благодарность всем, кто помогает Украине и отметил, что украинская сторона в эти дни в Берлине будет активно и конструктивно работать со всеми, кто действительно "может сделать соглашение нормальным".
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-