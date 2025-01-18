Працювали на ФСБ з 2014 року — у Києві затримано двох агентів РФ

Правоохоронці ліквідували агентурний осередок спецслужб Російської Федерації, до складу якого входили співробітники Укрзалізниці та Київського метрополітену.

У Києві затримано агентів ФСБ

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора двом громадянам повідомлено про підозру у державній зраді та виправдовуванні, визнанні правомірною, запереченні збройної агресії РФ (ч. 2 ст. 111, ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України).

За даними слідства, двоє громадян України — співробітники Укрзалізниці та метрополітену в 2014 році були завербовані представником УФСБ по Калінінградській області. До 2022 року підозрювані приховано надавали йому інформацію про переміщення рухомого складу потягів із вантажами, що представляли інтерес для РФ. Поширити

Після повномасштабного вторгнення вони надавали своєму куратору відомості про переміщення підрозділів ЗСУ, інформацію про наслідки влучань по міській інфраструктурі, а також готувались до проведення диверсійних дій за вказівкою ФСБ.

Затримання агента ФСБ

За результатами проведення низки обшуків правоохоронці вилучили у підозрюваних арсенал зброї, набої, вибухівку, засоби зв’язку та комп’ютерну техніку, що використовувалась для спілкування з куратором.

Під час документування злочину також встановлені факти виправдування фігурантами та їхнім близьким оточенням збройної агресії РФ проти України і глорифікації її учасників. Брата одного із підозрюваних затримали та повідомили про підозру за ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України, матері — вручене повідомлення про підозру за ч. 1 ст. 436-2 КК України.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Вилучена зброя

Доля резидента: як ФСБ вербує агентів

За інформацією СБУ, встановлено, що резидентом (керівником) ворожого осередку був діючий інженер комунального підприємства "Київський метрополітен".

За матеріалами справи, посадовець був завербований у 2015 році в Москві під час особистої зустрічі із кадровим співробітником ФСБ. Його особу вже встановлено кіберфахівцями Служби безпеки.

Завербованого агента перевели у "режим очікування" і "розконсервували" його після початку повномасштабної війни через повідомлення у месенджері.

Він одразу отримав вказівку на створення агентурної мережі. Завданням цього угруповання був збір інформації про місця базування та маршрути пересування українських військ та їхніх вантажів, а також наведення по них ракетних і дронових атак рашистів. Поширити

До роботи на ворога резидент залучив своїх знайомих: харків’янина, який після мобілізації залишив військову частину, а до цього 10 років працював на Укрзалізниці і водія міжнародних автоперевезень. Завданням дезертира було відслідковувати рух військових ешелонів ЗСУ, а водія — під виглядом робочих поїздок — здавати координати блокпостів та підрозділів Сил оборони.

Крім того встановлено, що до діяльності агентурної групи були залучені рідний брат і мати фігуранта.

Керівник агентурної групи отримував від поплічників геолокації, узагальнював їх та передавав звіти своєму російському куратору. За даними слідства, резидент особисто наводив ракетні удари по Києву, що підтверджується його перехопленими розмовами.

Співробітники СБУ задокументували злочини російської агентури і затримали її резидента у Києві. Одночасно у Харкові було затримано агента-дезертира. Поширити

Під час обшуків у фігурантів вилучено мобільні телефони із доказами роботи на РФ. Також виявлено вогнепальну зброю, яку передано на експертизу.