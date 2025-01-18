Работали на ФСБ с 2014 года — в Киеве задержаны два агента РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Работали на ФСБ с 2014 года — в Киеве задержаны два агента РФ

Офис Генерального прокурора
Задержание
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Правоохранители ликвидировали агентурную ячейку спецслужб Российской Федерации, в состав которой входили сотрудники Укрзалізниці и Киевского метрополитена.

Главные тезисы

  • Двое граждан Украины поставлены в известность о подозрении в государственной измене и оправдывании агрессии РФ.
  • Агенты ФСБ предоставляли информацию о перемещении подвижного состава поездов и подразделений ВСУ своему куратору.
  • Резидентом агентурной группы был инженер Киевского метрополитена, завербованный представителями ФСБ.

В Киеве задержаны агенты ФСБ

При процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора двум гражданам поставлено в известность о подозрении в государственной измене и оправдывании, признании правомерной, отрицании вооруженной агрессии РФ (ч. 2 ст. 111, ч. 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины).

По данным следствия, два гражданина Украины — сотрудники Укрзализныци и метрополитена в 2014 году были завербованы представителем УФСБ по Калининградской области. К 2022 году подозреваемые скрыто предоставляли ему информацию о перемещении подвижного состава поездов с грузами, представляющими интерес для РФ.

После полномасштабного вторжения они предоставляли своему куратору сведения о перемещении подразделений ВСУ, информацию о последствиях попаданий по городской инфраструктуре, а также готовились к диверсионным действиям по указанию ФСБ.

Задержание агента ФСБ

По результатам проведения ряда обысков правоохранители изъяли у подозреваемых арсенал оружия, патроны, взрывчатку, средства связи и компьютерную технику, которая использовалась для общения с куратором.

В ходе документирования преступления также установлены факты оправдания фигурантами и их близким окружением вооруженной агрессии РФ против Украины и глорифификации ее участников. Брат одного из подозреваемых задержали и сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины, матери — вручено уведомление о подозрении по ч. 1 ст. 436-2 УК Украины.

Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.

Удалено оружие

Судьба резидента: как ФСБ вербует агентов

По информации СБУ, установлено, что резидентом (руководителем) вражеской ячейки был действующий инженер коммунального предприятия "Киевский метрополитен".

По материалам дела, чиновник был завербован в 2015 году в Москве во время личной встречи с кадровым сотрудником ФСБ. Его личность уже установлена киберспециалистами Службы безопасности.

Завербованного агента перевели в "режим ожидания" и "расконсервировали" его после начала полномасштабной войны из-за сообщений в мессенджере.

Он сразу получил указание на создание агентурной сети. Задачей этой группировки был сбор информации о местах базирования и маршрутах передвижения украинских войск и их грузов, а также наведение ракетных и дроновых атак рашистов.

К работе на врага резидент привлек своих знакомых: харьковчанина, после мобилизации покинувшего военную часть, а до этого 10 лет работавшего на Укрзализныце и водителя международных автоперевозок. Задачей дезертира было отслеживать движение военных эшелонов ВСУ, а водителя под видом рабочих поездок сдавать координаты блокпостов и подразделений Сил обороны.

Кроме того, установлено, что к деятельности агентурной группы были привлечены родной брат и мать фигуранта.

Руководитель агентурной группы получал от приспешников геолокации, обобщал их и передавал отчеты своему русскому куратору. По данным следствия, резидент лично наводил ракетные удары по Киеву, что подтверждается его перехваченными разговорами.

Сотрудники СБУ задокументировали преступления российской агентуры и задержали резидента в Киеве. Одновременно в Харькове был задержан агент-дезертир.

Во время обысков у фигурантов изъяты мобильные телефоны с доказательствами работы на РФ. Также обнаружено огнестрельное оружие, переданное на экспертизу.

Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.

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