Работали на ФСБ с 2014 года — в Киеве задержаны два агента РФ

Правоохранители ликвидировали агентурную ячейку спецслужб Российской Федерации, в состав которой входили сотрудники Укрзалізниці и Киевского метрополитена.
Главные тезисы
- Двое граждан Украины поставлены в известность о подозрении в государственной измене и оправдывании агрессии РФ.
- Агенты ФСБ предоставляли информацию о перемещении подвижного состава поездов и подразделений ВСУ своему куратору.
- Резидентом агентурной группы был инженер Киевского метрополитена, завербованный представителями ФСБ.
В Киеве задержаны агенты ФСБ
При процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора двум гражданам поставлено в известность о подозрении в государственной измене и оправдывании, признании правомерной, отрицании вооруженной агрессии РФ (ч. 2 ст. 111, ч. 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины).
После полномасштабного вторжения они предоставляли своему куратору сведения о перемещении подразделений ВСУ, информацию о последствиях попаданий по городской инфраструктуре, а также готовились к диверсионным действиям по указанию ФСБ.
По результатам проведения ряда обысков правоохранители изъяли у подозреваемых арсенал оружия, патроны, взрывчатку, средства связи и компьютерную технику, которая использовалась для общения с куратором.
В ходе документирования преступления также установлены факты оправдания фигурантами и их близким окружением вооруженной агрессии РФ против Украины и глорифификации ее участников. Брат одного из подозреваемых задержали и сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины, матери — вручено уведомление о подозрении по ч. 1 ст. 436-2 УК Украины.
Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.
Судьба резидента: как ФСБ вербует агентов
По информации СБУ, установлено, что резидентом (руководителем) вражеской ячейки был действующий инженер коммунального предприятия "Киевский метрополитен".
По материалам дела, чиновник был завербован в 2015 году в Москве во время личной встречи с кадровым сотрудником ФСБ. Его личность уже установлена киберспециалистами Службы безопасности.
Завербованного агента перевели в "режим ожидания" и "расконсервировали" его после начала полномасштабной войны из-за сообщений в мессенджере.
К работе на врага резидент привлек своих знакомых: харьковчанина, после мобилизации покинувшего военную часть, а до этого 10 лет работавшего на Укрзализныце и водителя международных автоперевозок. Задачей дезертира было отслеживать движение военных эшелонов ВСУ, а водителя под видом рабочих поездок сдавать координаты блокпостов и подразделений Сил обороны.
Кроме того, установлено, что к деятельности агентурной группы были привлечены родной брат и мать фигуранта.
Руководитель агентурной группы получал от приспешников геолокации, обобщал их и передавал отчеты своему русскому куратору. По данным следствия, резидент лично наводил ракетные удары по Киеву, что подтверждается его перехваченными разговорами.
Во время обысков у фигурантов изъяты мобильные телефоны с доказательствами работы на РФ. Также обнаружено огнестрельное оружие, переданное на экспертизу.
Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.
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