Юсов заявив про повномасштабну інформаційну кампанію проти України

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Юсов в інтерв’ю Оксані Мороз для проекту «На холодну голову» розповів про становище в інформаційному вимірі російсько-української війни.

В інтерв’ю Юсов розповів по кампанії ворога зі зриву мобілізації, операцію кремля «Майдан 3», російські спроби використати тему полонених, механіка московитських ІПСО та методи впливу через платформи Telegram і TikTok.

У межах цієї геноцидної війни, яку рашисти чомусь досі називають «сво», триває також повномасштабна інформаційна кампанія проти України, повномасштабне інформаційне вторгнення. Це десятки різного роду інформаційно-психологічних операцій, кампаній з дезінформації, заходів впливу. Андрій Юсов Представник ГУР МО

За його словами, у більшості випадків кремлю не вдається спровокувати дестабілізацію всередині України, на яку він розраховує.

Я переконаний, що і не вийде. В українців ― як у суспільства, так і у влади ― вистачить внутрішнього ресурсу мудрості та розуміння для того, щоби зберігати цю єдність у боротьбі проти російського агресора і проти російської геноцидної війни ― сказав Андрій Юсов. Поширити

ГУР попередило українців про нову хвилю російських ІПСО

Разом із загостренням обстановки на фронті противник посилює дестабілізаційні зусилля, спрямовані на розкол українського суспільства. Зокрема, може використовувати для цього масові заходи, куди вкидає власні провокації.

Військовими цілями противника є не лише військові об’єкти, а також цивільна інфраструктура: лікарні, вокзали, скупчення людей. Є спроби російських інформаційних кампаній з використанням політичних гасел роз’єднувати суспільство.

РФ створює ІПСО, які паразитують на справжніх проблемах, але чимало з них спричинені агресією путінської росії.

Українські фахівці з інформаційних операцій роблять усе можливе для захисту нашого суспільства, проте потрібні й розуміння та допомога українського народу.