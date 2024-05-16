Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов розповів про становище в інформаційному вимірі російсько-української війни.
Юсов заявив про повномасштабну інформаційну кампанію проти України
Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Юсов в інтерв’ю Оксані Мороз для проекту «На холодну голову» розповів про становище в інформаційному вимірі російсько-української війни.
В інтерв’ю Юсов розповів по кампанії ворога зі зриву мобілізації, операцію кремля «Майдан 3», російські спроби використати тему полонених, механіка московитських ІПСО та методи впливу через платформи Telegram і TikTok.
За його словами, у більшості випадків кремлю не вдається спровокувати дестабілізацію всередині України, на яку він розраховує.
ГУР попередило українців про нову хвилю російських ІПСО
Разом із загостренням обстановки на фронті противник посилює дестабілізаційні зусилля, спрямовані на розкол українського суспільства. Зокрема, може використовувати для цього масові заходи, куди вкидає власні провокації.
Військовими цілями противника є не лише військові об’єкти, а також цивільна інфраструктура: лікарні, вокзали, скупчення людей. Є спроби російських інформаційних кампаній з використанням політичних гасел роз’єднувати суспільство.
РФ створює ІПСО, які паразитують на справжніх проблемах, але чимало з них спричинені агресією путінської росії.
Українські фахівці з інформаційних операцій роблять усе можливе для захисту нашого суспільства, проте потрібні й розуміння та допомога українського народу.
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