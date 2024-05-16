Представник ГУР Юсов описав інший бік війни РФ проти України
Категорія
Україна
Дата публікації

Представник ГУР Юсов описав інший бік війни РФ проти України

Андрій Юсов
Джерело:  YouTube

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов розповів про становище в інформаційному вимірі російсько-української війни.

Юсов заявив про повномасштабну інформаційну кампанію проти України

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Юсов в інтерв’ю Оксані Мороз для проекту «На холодну голову» розповів про становище в інформаційному вимірі російсько-української війни.

В інтерв’ю Юсов розповів по кампанії ворога зі зриву мобілізації, операцію кремля «Майдан 3», російські спроби використати тему полонених, механіка московитських ІПСО та методи впливу через платформи Telegram і TikTok.

У межах цієї геноцидної війни, яку рашисти чомусь досі називають «сво», триває також повномасштабна інформаційна кампанія проти України, повномасштабне інформаційне вторгнення. Це десятки різного роду інформаційно-психологічних операцій, кампаній з дезінформації, заходів впливу.

Андрій Юсов

Андрій Юсов

Представник ГУР МО

За його словами, у більшості випадків кремлю не вдається спровокувати дестабілізацію всередині України, на яку він розраховує.

Я переконаний, що і не вийде. В українців ― як у суспільства,  так і у влади ― вистачить внутрішнього ресурсу мудрості та  розуміння для того, щоби зберігати цю єдність у боротьбі проти російського агресора і проти російської геноцидної війни ― сказав Андрій Юсов.

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Разом із загостренням обстановки на фронті противник посилює дестабілізаційні зусилля, спрямовані на розкол українського суспільства. Зокрема, може використовувати для цього масові заходи, куди вкидає власні провокації.

Військовими цілями противника є не лише військові об’єкти, а також цивільна інфраструктура: лікарні, вокзали, скупчення людей. Є спроби російських інформаційних кампаній з використанням політичних гасел роз’єднувати суспільство.

РФ створює ІПСО, які паразитують на справжніх проблемах, але чимало з них спричинені агресією путінської росії.

Українські фахівці з інформаційних операцій роблять усе можливе для захисту нашого суспільства, проте потрібні й розуміння та допомога українського народу.

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