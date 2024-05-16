Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов рассказал о положение в информационном измерении русско-украинской войны
Юсов заявил о полномасштабной информационной кампании против Украины
Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Юсов в интервью Оксане Мороз для проекта "На холодную голову" рассказал о положении в информационном измерении российско-украинской войны.
В интервью Юсов рассказал по кампании врага по срыву мобилизации, операции кремля «Майдан 3», российские попытки использовать тему пленных, механика московитских ИПСО и методы воздействия через платформы Telegram и TikTok.
По его словам, в большинстве случаев кремлю не удается спровоцировать дестабилизацию внутри Украины, на которую он рассчитывает.
ГУР предупредило украинцев о новой волне российских ИПСО
Вместе с обострением обстановки на фронте противник усиливает дестабилизационные усилия, направленные на раскол общества. В частности, может использоваться для этого массовые меры, куда вбрасывает собственные провокации.
Военными целями противника являются не только военные объекты, но и гражданская инфраструктура: больницы, вокзалы, скопления людей. Есть попытки российских информационных кампаний с использованием политических лозунгов разъединять общество.
РФ создает ИПСО, паразитирующие на настоящих проблемах, но многие из них вызваны агрессией путинской россии.
Украинские специалисты по информационным операциям делают все возможное для защиты нашего общества, однако нужны и понимание и помощь украинского народа.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-