Юсов заявил о полномасштабной информационной кампании против Украины

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Юсов в интервью Оксане Мороз для проекта "На холодную голову" рассказал о положении в информационном измерении российско-украинской войны.

В интервью Юсов рассказал по кампании врага по срыву мобилизации, операции кремля «Майдан 3», российские попытки использовать тему пленных, механика московитских ИПСО и методы воздействия через платформы Telegram и TikTok.

В рамках этой геноцидной войны, которую решители почему-то еще называют «сво», продолжается также полномасштабная информационная кампания против Украины, полномасштабное информационное вторжение. Это десятки разного рода информационно-психологических операций, кампаний по дезинформации, мер воздействия. Андрей Юсов Представитель ГУР МО

По его словам, в большинстве случаев кремлю не удается спровоцировать дестабилизацию внутри Украины, на которую он рассчитывает.

Я убежден, что и не выйдет. У украинцев – как у общества, так и у власти – хватит внутреннего ресурса мудрости и понимания для того, чтобы сохранять это единство в борьбе против российского агрессора и против российской геноцидной войны – сказал Андрей Юсов. Поделиться

ГУР предупредило украинцев о новой волне российских ИПСО

Вместе с обострением обстановки на фронте противник усиливает дестабилизационные усилия, направленные на раскол общества. В частности, может использоваться для этого массовые меры, куда вбрасывает собственные провокации.

Военными целями противника являются не только военные объекты, но и гражданская инфраструктура: больницы, вокзалы, скопления людей. Есть попытки российских информационных кампаний с использованием политических лозунгов разъединять общество.

РФ создает ИПСО, паразитирующие на настоящих проблемах, но многие из них вызваны агрессией путинской россии.

Украинские специалисты по информационным операциям делают все возможное для защиты нашего общества, однако нужны и понимание и помощь украинского народа.