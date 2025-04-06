Прем'єр Франції обурився через заяви Трампа про Ле Пен

Прем’єр-міністр Франції Франсуа Байру публічно розкритикував американського лідера Дональда Трампа, який нещодавно висловив підтримку лідерці ультраправих Марін Ле Пен, якій суд заборонив балотуватись у президенти.
Головні тези:
- Байру критикує групу, яка поширює неліберальні ідеї та порушує права людини, зокрема відносить до неї Орбана та Путіна.
- Трамп назвав справу проти Ле Пен "полюванням на відьом".
Байру публічно присоромив Трампа
За словами прем’єр-міністра Франції, президент США фактично почав втручатися у політику його країни.
На цьому тлі французький політик розкритикував "міжнародну, непристойну, неліберальну групу, яка вирішила, що права людини, верховенство права…повинні залишитися в минулому".
Він також звернув увагу на те, що ці його слова стосуються угорського прем’єра Віктора Орбана та російського диктатора Володимира Путіна.
Що важливо розуміти, очільник Білого дому назвав справу проти Марін Ле Пен полюванням на відьом.
Як уже згадувалося раніше, 31 березня паризький суд визнав винними Ле Пен та ще вісьмох євродепутатів французького "Національного об’єднання" у розкраданні публічних коштів у справі про фіктивних помічників у Європарламенті.
Ле Пен, серед іншого, на 5 років заборонили обиратися на виборні посади, що ставить під питання її участь у президентських виборах 2027 року.
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