Премьер Франции возмутился из-за заявлений Трампа о Ле Пен

Премьер-министр Франции Франсуа Байру публично раскритиковал американского лидера Дональда Трампа, недавно выразившего поддержку лидеру ультраправых Марин Ле Пен, которой суд запретил баллотироваться в президенты.

Байру публично пристыдил Трампа

По словам премьер-министра Франции, президент США фактически начал вмешиваться в политику его страны.

Вмешательство стало законом мира, — посетовал Франсуа Байру. Поделиться

На этом фоне французский политик подверг критике "международную, непристойную, нелиберальную группу, которая решила, что права человека, верховенство права…должны остаться в прошлом".

Он также обратил внимание, что эти его слова касаются венгерского премьера Виктора Орбана и российского диктатора Владимира Путина.

Что важно понимать, глава Белого дома назвал дело против Марин Ле Пен “охотой на ведьм”.

Как уже упоминалось ранее, 31 марта парижский суд признал виновными Ле Пен и еще восемь евродепутатов французского "Национального объединения" в хищении публичных средств по делу о фиктивных помощниках в Европарламенте.