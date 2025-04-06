Премьер Франции возмутился из-за заявлений Трампа о Ле Пен

Премьер-министр Франции Франсуа Байру публично раскритиковал американского лидера Дональда Трампа, недавно выразившего поддержку лидеру ультраправых Марин Ле Пен, которой суд запретил баллотироваться в президенты.
Главные тезисы
- Байру критикует группу, которая распространяет нелиберальные идеи и нарушает права человека, в частности, относит к ней Орбана и Путина.
- Трамп назвал дело против Ле Пен "охотой на ведьм".
Байру публично пристыдил Трампа
По словам премьер-министра Франции, президент США фактически начал вмешиваться в политику его страны.
На этом фоне французский политик подверг критике "международную, непристойную, нелиберальную группу, которая решила, что права человека, верховенство права…должны остаться в прошлом".
Он также обратил внимание, что эти его слова касаются венгерского премьера Виктора Орбана и российского диктатора Владимира Путина.
Что важно понимать, глава Белого дома назвал дело против Марин Ле Пен “охотой на ведьм”.
Как уже упоминалось ранее, 31 марта парижский суд признал виновными Ле Пен и еще восемь евродепутатов французского "Национального объединения" в хищении публичных средств по делу о фиктивных помощниках в Европарламенте.
Ле Пен, среди прочего, на 5 лет запретили избираться на выборные должности, что ставит под вопрос участие в президентских выборах 2027 года.
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