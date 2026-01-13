Прем’єр Гренландії звернувся з публічною пропозицією до Трампа
Прем'єр Гренландії звернувся з публічною пропозицією до Трампа

Гренландія чітко озвучила свою позицію
Джерело:  DR

Прем’єр-міністр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен чітко дав зрозуміти, що в жодному разі острів не хоче бути частиною США. Він прагне залишитися у складі Данії, а Дональду Трамп пропонує залишатися союзниками.

Головні тези:

  • Тиск з боку Штатів не зміг змінити позицію влади Гренландії.
  •  Данія лише може залишатися "хорошим союзником" для Вашингтона.

Гренландія чітко озвучила свою позицію

Голова уряду вкотре повторив, що гренландці не хочуть бути у складі США, а натомість обирають Данію та НАТО.

Наша мета і бажання — це мирний діалог, орієнтований на співпрацю, міжнародне право і наше право на власну територію… Ми говорили про це з першого дня: ми хочемо співпраці, ми хочемо альянсу. На цьому ми й базується наша позиція.

Єнс-Фредерік Нільсен

Єнс-Фредерік Нільсен

Прем’єр-міністр Гренландії

Окрім того, він нагадав американській владі, що острів не продається.

Цю заяву одразу підтримала прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен.

На цьому тлі журналісти поцікавилися у політиків, що можна запропонувати Дональду Трамп, щоб покласти кінець кризі довкола Гренландії.

Метте Фредеріксен відповіла, що Данія лише може залишатися "хорошим союзником" для Вашингтона.

Ми можемо запропонувати бути хорошим союзником, яким ми були протягом багатьох років,  — наголосила вона.

