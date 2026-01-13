Прем’єр Гренландії звернувся з публічною пропозицією до Трампа

Прем’єр-міністр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен чітко дав зрозуміти, що в жодному разі острів не хоче бути частиною США. Він прагне залишитися у складі Данії, а Дональду Трамп пропонує залишатися союзниками.
Головні тези:
- Тиск з боку Штатів не зміг змінити позицію влади Гренландії.
- Данія лише може залишатися "хорошим союзником" для Вашингтона.
Гренландія чітко озвучила свою позицію
Голова уряду вкотре повторив, що гренландці не хочуть бути у складі США, а натомість обирають Данію та НАТО.
Окрім того, він нагадав американській владі, що острів не продається.
Цю заяву одразу підтримала прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен.
На цьому тлі журналісти поцікавилися у політиків, що можна запропонувати Дональду Трамп, щоб покласти кінець кризі довкола Гренландії.
Метте Фредеріксен відповіла, що Данія лише може залишатися "хорошим союзником" для Вашингтона.
