Премьер Гренландии обратился с публичным предложением к Трампу

Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен четко дал понять, что ни в коем случае остров не хочет быть частью США. Он стремится остаться в составе Дании, а Дональду Трамп предлагает оставаться союзниками.

Гренландия четко озвучила свою позицию

Глава правительства в очередной раз повторил, что гренландцы не хотят быть в составе США, а выбирают Данию и НАТО.

Наша цель и желание — мирный диалог, ориентированный на сотрудничество, международное право и наше право на собственную территорию… Мы говорили об этом с первого дня: мы хотим сотрудничества, мы хотим альянса. На этом и основывается наша позиция. Йенс-Фредерик Нильсен Премьер-министр Гренландии

Кроме того, он напомнил американским властям, что остров не продается.

Это заявление сразу поддержала премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен.

На этом фоне журналисты поинтересовались у политиков, что можно предложить Дональду Трампу, чтобы положить конец кризису вокруг Гренландии.

Мэтте Фредериксен ответила, что Дания может оставаться "хорошим союзником" для Вашингтона.