Премьер Гренландии обратился с публичным предложением к Трампу
Read in English
Читати українською
Источник:  DR

Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен четко дал понять, что ни в коем случае остров не хочет быть частью США. Он стремится остаться в составе Дании, а Дональду Трамп предлагает оставаться союзниками.

Главные тезисы

  • Давление со стороны Штатов не смогло изменить позицию властей Гренландии.
  • Дания может оставаться "хорошим союзником" для Вашингтона.

Гренландия четко озвучила свою позицию

Глава правительства в очередной раз повторил, что гренландцы не хотят быть в составе США, а выбирают Данию и НАТО.

Наша цель и желание — мирный диалог, ориентированный на сотрудничество, международное право и наше право на собственную территорию… Мы говорили об этом с первого дня: мы хотим сотрудничества, мы хотим альянса. На этом и основывается наша позиция.

Йенс-Фредерик Нильсен

Йенс-Фредерик Нильсен

Премьер-министр Гренландии

Кроме того, он напомнил американским властям, что остров не продается.

Это заявление сразу поддержала премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен.

На этом фоне журналисты поинтересовались у политиков, что можно предложить Дональду Трампу, чтобы положить конец кризису вокруг Гренландии.

Мэтте Фредериксен ответила, что Дания может оставаться "хорошим союзником" для Вашингтона.

Мы можем предложить быть хорошим союзником, которым мы были в течение многих лет, — подчеркнула она.

