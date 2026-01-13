Премьер Гренландии обратился с публичным предложением к Трампу

Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен четко дал понять, что ни в коем случае остров не хочет быть частью США. Он стремится остаться в составе Дании, а Дональду Трамп предлагает оставаться союзниками.
Главные тезисы
- Давление со стороны Штатов не смогло изменить позицию властей Гренландии.
- Дания может оставаться "хорошим союзником" для Вашингтона.
Гренландия четко озвучила свою позицию
Глава правительства в очередной раз повторил, что гренландцы не хотят быть в составе США, а выбирают Данию и НАТО.
Кроме того, он напомнил американским властям, что остров не продается.
Это заявление сразу поддержала премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен.
На этом фоне журналисты поинтересовались у политиков, что можно предложить Дональду Трампу, чтобы положить конец кризису вокруг Гренландии.
Мэтте Фредериксен ответила, что Дания может оставаться "хорошим союзником" для Вашингтона.
