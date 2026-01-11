В Конгрессе призывают армию не выполнять приказ Трампа захватить Гренландию
Категория
Мир
Дата публикации

В Конгрессе призывают армию не выполнять приказ Трампа захватить Гренландию

В Конгрессе США бросили вызов Трампу
Read in English
Читати українською
Источник:  online.ua

Член Палаты представителей США от Демократической партии Тед Лью призвал американских военных проигнорировать потенциальный приказ президента Дональда Трампа по поводу атаки на Гренландию, ведь такой приказ будет незаконным.

Главные тезисы

  • Трамп планирует атаку на Гренландию, что вызывает возмущение и осуждение в политических кругах.
  • Решения относительно будущего острова должны принимать Дания и Гренландия.

В Конгрессе США бросили вызов Трампу

Демократ отреагировал на статью британского таблоида Daily Mail, в которой указано, что Дональд Трамп приказал командирам спецподразделений разработать план вторжения в Гренландию.

Уважаемые ВВС США, ВМС США, Армия США, Корпус морской пехоты США: Гренландия является частью Дании, союзника НАТО. Если Трамп прикажет военным атаковать Гренландию без одобрения Конгресса, то это будет незаконный приказ. Вы не должны выполнять незаконный приказ. Вы присягали конституции, а не Трампу, — сказанодол в заявлении Теда Лью.

Недавно также стало известно, что команда британского лидера Кира Стармера проводит переговоры с лидерами Европы о развертывании военных сил в Гренландии, охраняющих Арктику для Дональда Трампа.

Вицеканцлер Германии считает, что не США должны решать судьбу Гренландии.

Решать будущее Гренландии должны исключительно Дания и Гренландия… Мы должны повышать безопасность в Арктике вместе как союзники по НАТО, а не в противостоянии друг другу.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Авиация Украины разнесла пункт управления и инженерное сооружение армии РФ
Генштаб ВСУ
Потери армии РФ по состоянию на 11 января 2026 года
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
НАТО может ввести свои войска в Гренландию
ЕС и НАТО могут вмешаться в ситуацию вокруг Гренландии
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Министр обороны Британии хотел бы организовать похищение Путина — видео
Гили хотел бы похитить Путина

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?