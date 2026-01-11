Член Палаты представителей США от Демократической партии Тед Лью призвал американских военных проигнорировать потенциальный приказ президента Дональда Трампа по поводу атаки на Гренландию, ведь такой приказ будет незаконным.

В Конгрессе США бросили вызов Трампу

Демократ отреагировал на статью британского таблоида Daily Mail, в которой указано, что Дональд Трамп приказал командирам спецподразделений разработать план вторжения в Гренландию.

Уважаемые ВВС США, ВМС США, Армия США, Корпус морской пехоты США: Гренландия является частью Дании, союзника НАТО. Если Трамп прикажет военным атаковать Гренландию без одобрения Конгресса, то это будет незаконный приказ. Вы не должны выполнять незаконный приказ. Вы присягали конституции, а не Трампу, — сказанодол в заявлении Теда Лью. Поделиться

Недавно также стало известно, что команда британского лидера Кира Стармера проводит переговоры с лидерами Европы о развертывании военных сил в Гренландии, охраняющих Арктику для Дональда Трампа.

Вицеканцлер Германии считает, что не США должны решать судьбу Гренландии.