В Конгрессе призывают армию не выполнять приказ Трампа захватить Гренландию

Член Палаты представителей США от Демократической партии Тед Лью призвал американских военных проигнорировать потенциальный приказ президента Дональда Трампа по поводу атаки на Гренландию, ведь такой приказ будет незаконным.
Главные тезисы
- Трамп планирует атаку на Гренландию, что вызывает возмущение и осуждение в политических кругах.
- Решения относительно будущего острова должны принимать Дания и Гренландия.
В Конгрессе США бросили вызов Трампу
Демократ отреагировал на статью британского таблоида Daily Mail, в которой указано, что Дональд Трамп приказал командирам спецподразделений разработать план вторжения в Гренландию.
Недавно также стало известно, что команда британского лидера Кира Стармера проводит переговоры с лидерами Европы о развертывании военных сил в Гренландии, охраняющих Арктику для Дональда Трампа.
Вицеканцлер Германии считает, что не США должны решать судьбу Гренландии.
