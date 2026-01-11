Член Палати представників США від Демократичної партії Тед Лью закликав американських військових проігнорувати потенційний наказ президента Дональда Трампа щодо атаки на Гренландію, адже такий наказ буде незаконним.

У Конгресі США кинули виклик Трампу

Демократ відреагував на статтю британського таблоїда Daily Mail, у якій вказано, що Дональд Трамп наказав командирам спецпідрозділів розробити план вторгнення до Гренландії.

Шановні ВПС США, ВМС США, Армія США, Корпус морської піхоти США: Гренландія є частиною Данії, союзника НАТО. Якщо Трамп накаже військовим атакувати Гренландію без схвалення Конгресу, це буде незаконний наказ. Ви не повинні виконувати незаконний наказ. Ви присягали конституції, а не Трампу, — йдеться в заяві Теда Лью. Поширити

Нещодавно також стало відомо, що команда британського лідера Кіра Стармера проводить перемовини з лідерами Європи про розгортання військових сил у Гренландії, які б охороняли Арктику для Дональда Трампа.

Віцеканцлер Німеччини вважає, що не США мають вирішувати долю Гренландії.