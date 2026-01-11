У Конгресі закликають армію не виконувати наказ Трампа захопити Гренландію

Член Палати представників США від Демократичної партії Тед Лью закликав американських військових проігнорувати потенційний наказ президента Дональда Трампа щодо атаки на Гренландію, адже такий наказ буде незаконним.
Головні тези:
- Трамп планує атаку на Гренландію, що викликає обурення і засудження у політичних колах
- Рішення щодо майбутнього острова повинні ухвалювати Данія та Гренландія.
У Конгресі США кинули виклик Трампу
Демократ відреагував на статтю британського таблоїда Daily Mail, у якій вказано, що Дональд Трамп наказав командирам спецпідрозділів розробити план вторгнення до Гренландії.
Нещодавно також стало відомо, що команда британського лідера Кіра Стармера проводить перемовини з лідерами Європи про розгортання військових сил у Гренландії, які б охороняли Арктику для Дональда Трампа.
Віцеканцлер Німеччини вважає, що не США мають вирішувати долю Гренландії.
