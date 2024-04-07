Прем'єр Японії заявив про історичний момент на тлі війни РФ проти України

Як стверджує прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда, події на міжнародній арені підштовхують світ та його країну до рішучих та неочікуваних дій.

На яке рішення наважилася Японія

Політик офіційно підтвердив, що влада його країни вирішила змінити свою оборонну позицію.

Варто звернути увагу на те, що гучна заява Фуміо Кісіда пролунала напередодні його зустрічі з американським лідером Джо Байденом.

Оскільки ми є свідками агресії Росії проти України, ситуації, що триває на Близькому Сході, а також ситуації у Східній Азії, ми зіткнулися з історичним переломним моментом. Ось чому Японія прийняла рішення фундаментально зміцнити свій оборонний потенціал, і ми значно змінили політику безпеки Японії на цих фронтах, — наголосив глава японського уряду. Поширити

Фуміо Кісіда також повідомив, що його команда уважно слідкує за обміном обладнанням між КНДР та Росією.

Він звернув увагу на те, що ця співпраця є "тривожною з точки зору міжнародного порядку та стабільності".

Японія та США укріплюють свої відносини

За словами Фуміо Кісіда, відносини між його країною та Штатами стали міцнішими, ніж будь-коли раніше.

Він також припустив, що цю динаміку не змінять результати президентських виборів у США.

Журналісти звертають увагу на те, що з моменту вступу на посаду Кісіда виступає за непохитну прихильність Україні та тісну підтримку позиції країн G7 щодо Росії.