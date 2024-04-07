Премьер Японии заявил об историческом моменте на фоне войны РФ против Украины
Категория
Мир
Дата публикации

Премьер Японии заявил об историческом моменте на фоне войны РФ против Украины

Фумио Кисида
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Источник:  CNN

Как утверждает премьер-министр Японии Фумио Кисида, события на международной арене подталкивают мир и его страну к решительным и неожиданным действиям.

На какое решение отважилась Япония

Политик официально подтвердил, что власти его страны решили изменить свою оборонную позицию.

Стоит обратить внимание на то, что громкое заявление Фумио Кисида прозвучало накануне его встречи с американским лидером Джо Байденом.

Поскольку мы являемся свидетелями агрессии России против Украины, ситуации, продолжающейся на Ближнем Востоке, а также ситуации в Восточной Азии, мы столкнулись с историческим переломным моментом. Вот почему Япония приняла решение фундаментально укрепить свой оборонный потенциал, и мы значительно изменили политику безопасности Японии на этих фронтах, — подчеркнул глава японского правительства.

Фумио Кисида также сообщил, что его команда внимательно следит за обменом оборудования между КНДР и Россией.

Он обратил внимание на то, что это сотрудничество является "тревожным с точки зрения международного порядка и стабильности".

Япония и США укрепляют свои отношения

По словам Фумио Кисида, отношения между его страной и Штатами стали крепче, чем когда-либо раньше.

Он также предположил, что эту динамику не изменят результаты президентских выборов в США.

Журналисты обращают внимание на то, что с момента вступления в должность Кисида выступает за непреклонную приверженность Украине и тесную поддержку позиции стран G7 в отношении России.

Эти связи важны для Японии, поскольку российские и китайские военные проводят совместные учения в регионе, а Северную Корею теперь обвиняют страны Большой семерки в поставке Москве оружия для использования в ее войне в Украине, что вызывает глобальную обеспокоенность появлением оси между тремя странами.

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