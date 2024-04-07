Премьер Японии заявил об историческом моменте на фоне войны РФ против Украины

Как утверждает премьер-министр Японии Фумио Кисида, события на международной арене подталкивают мир и его страну к решительным и неожиданным действиям.
На какое решение отважилась Япония
Политик официально подтвердил, что власти его страны решили изменить свою оборонную позицию.
Стоит обратить внимание на то, что громкое заявление Фумио Кисида прозвучало накануне его встречи с американским лидером Джо Байденом.
Фумио Кисида также сообщил, что его команда внимательно следит за обменом оборудования между КНДР и Россией.
Он обратил внимание на то, что это сотрудничество является "тревожным с точки зрения международного порядка и стабильности".
Япония и США укрепляют свои отношения
По словам Фумио Кисида, отношения между его страной и Штатами стали крепче, чем когда-либо раньше.
Он также предположил, что эту динамику не изменят результаты президентских выборов в США.
Журналисты обращают внимание на то, что с момента вступления в должность Кисида выступает за непреклонную приверженность Украине и тесную поддержку позиции стран G7 в отношении России.
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