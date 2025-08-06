Прем’єр Ізраїлю кинув виклик власній армії — що відбувається

Лідер Ізраїлю Біньямін Нетаньягу налаштований добиватися підтримки уряду для тотальної окупації Сектора Гази. Прем’єр-міністр планує добиватися своєї цілі попри потужний опір Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

Нетаньягу проти ЦАХАЛ — що далі

Як вдалося дізнатися журналістам, під час закритих зустрічей лідера країни із міністрами багато разів використовував термін "повна окупація Сектора", розмірковуючи про розширення військової кампанії у Газі.

Нетаньягу чітко дав зрозуміти, що буде шукати підтримки кабінету міністрів для плану повної окупації Сектора Гази, попри опір з боку Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ). Поширити

За словами інсайдерів, Нетаньяху влаштував "обмежене обговорення питань безпеки", яке тривало близько трьох годин.

Саме тоді очільник військового штабу Ейяль Замір запропонував сценарії продовження кампанії в Газі.

Жереб кинуто. Ми йдемо на повну окупацію Сектора Гази, — цитують журналісти високопосадовців з оточення прем’єра. Поширити

У ЦАХАЛі чітко дали зрозуміти, що виступають проти повного захоплення Гази, адже очищення всієї інфраструктури ХАМАС може забрати дуже багато часу.