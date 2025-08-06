Прем’єр Ізраїлю кинув виклик власній армії — що відбувається

Лідер Ізраїлю Біньямін Нетаньягу налаштований добиватися підтримки уряду для тотальної окупації Сектора Гази. Прем’єр-міністр планує добиватися своєї цілі попри потужний опір Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).
Головні тези:
- Рішення Нетаньягу може поставити під загрозу безпеку заручників та зайняти багато часу на очищення інфраструктури ХАМАСу.
- Вирішення конфлікту між прем’єром та ЦАХАЛ може визначити подальший розвиток подій в регіоні.
Нетаньягу проти ЦАХАЛ — що далі
Як вдалося дізнатися журналістам, під час закритих зустрічей лідера країни із міністрами багато разів використовував термін "повна окупація Сектора", розмірковуючи про розширення військової кампанії у Газі.
За словами інсайдерів, Нетаньяху влаштував "обмежене обговорення питань безпеки", яке тривало близько трьох годин.
Саме тоді очільник військового штабу Ейяль Замір запропонував сценарії продовження кампанії в Газі.
У ЦАХАЛі чітко дали зрозуміти, що виступають проти повного захоплення Гази, адже очищення всієї інфраструктури ХАМАС може забрати дуже багато часу.
Окрім того, це також може поставити під загрозу життя заручників, яких можуть убити їхні викрадачі у разі наближення військ.
Більше по темі
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-