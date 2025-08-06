Премьер Израиля бросил вызов собственной армии — что происходит

Лидер Израиля Биньямин Нетаньяху настроен добиваться поддержки правительства для тотальной оккупации Сектора Газы. Премьер-министр планирует добиваться своей цели, несмотря на мощное сопротивление Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Главные тезисы
- Решение Нетаньяху может поставить под угрозу безопасность заложников и занять много времени на очистку инфраструктуры ХАМАС.
- Разрешение конфликта между премьером и ЦАХАЛ может определить дальнейшее развитие событий в регионе.
Нетаньяху против ЦАХАЛ — что дальше
Как удалось узнать журналистам, во время закрытых встреч лидера страны с министрами многократно использовал термин "полная оккупация Сектора", размышляя о расширении военной кампании в Газе.
По словам инсайдеров, Нетаньяху устроил "ограниченное обсуждение вопросов безопасности", которое длилось около трех часов.
В это время глава военного штаба Эйяль Замир предложил сценарии продолжения кампании в Газе.
В ЦАХАЛе четко дали понять, что выступают против полного захвата Газы, ведь очищение всей инфраструктуры ХАМАС может забрать очень много времени.
Это также может поставить под угрозу жизнь заложников, которых могут убить их похитители в случае приближения войск.
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