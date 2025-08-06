Премьер Израиля бросил вызов собственной армии — что происходит
Категория
Мир
Дата публикации

Премьер Израиля бросил вызов собственной армии — что происходит

Нетаньяху против ЦАХАЛ — что дальше
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Источник:  The Times of Israel

Лидер Израиля Биньямин Нетаньяху настроен добиваться поддержки правительства для тотальной оккупации Сектора Газы. Премьер-министр планирует добиваться своей цели, несмотря на мощное сопротивление Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Главные тезисы

  • Решение Нетаньяху может поставить под угрозу безопасность заложников и занять много времени на очистку инфраструктуры ХАМАС.
  • Разрешение конфликта между премьером и ЦАХАЛ может определить дальнейшее развитие событий в регионе.

Нетаньяху против ЦАХАЛ — что дальше

Как удалось узнать журналистам, во время закрытых встреч лидера страны с министрами многократно использовал термин "полная оккупация Сектора", размышляя о расширении военной кампании в Газе.

Нетаньяху четко дал понять, что будет искать поддержки кабинета министров для плана полной оккупации Сектора Газы, несмотря на сопротивление со стороны Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

По словам инсайдеров, Нетаньяху устроил "ограниченное обсуждение вопросов безопасности", которое длилось около трех часов.

В это время глава военного штаба Эйяль Замир предложил сценарии продолжения кампании в Газе.

Жребий брошен. Мы идем на полную оккупацию Сектора Газы, — цитируют журналисты чиновников из окружения премьера.

В ЦАХАЛе четко дали понять, что выступают против полного захвата Газы, ведь очищение всей инфраструктуры ХАМАС может забрать очень много времени.

Это также может поставить под угрозу жизнь заложников, которых могут убить их похитители в случае приближения войск.

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