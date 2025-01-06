Прем’єр-міністр Канади Трюдо хоче піти у відставку — яка причина
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Прем’єр-міністр Канади Трюдо хоче піти у відставку — яка причина

Прем’єр-міністр Канади Трюдо хоче піти у відставку — яка причина
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Джерело:  Reuters

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо планує оголосити про відставку з посади лідера Ліберальної партії не пізніше 8 січня. Поки не уточнено, чи залишиться він на посаді прем’єра до обрання нового лідера, чи піде у відставку негайно.

Головні тези:

  • Рішення Джастина Трюдо піти у відставку узнавнене внутрішньопартійним тиском та зниженням рівня підтримки серед населення.
  • Серед можливих кандидатів на посаду лідера Ліберальної партії розглядаються досвідчені політики, такі як Домінік Леблан, Мелані Жолі та Марк Карні.
  • Новий лідер може підняти рейтинг партії, що зараз становить лише 13% за даними опитувань.
  • Дональд Трамп іронічно прокоментував зустріч з Трюдо, назвавши його 'губернатором Великого Штату Канада', що спричинило скандал у соцмережах.
  • Зустріч американського та канадського лідерів відбулася у листопаді, під час якої Трамп вигадав, що Канада може стати 51-м штатом США, не враховуючи, що ця країна є федерацією.

Трюдо, ймовірно, піде у відставку з поста прем'єра Канади

За інформацією джерел, рішення Трюдо піти у відставку зумовлене внутрішньопартійним тиском та зниженням рівня підтримки серед населення.

Очікується, що офіційне оголошення відбудеться перед національною зустріччю Ліберальної партії, запланованою на середу.

Одне з джерел повідомило, що Трюдо хоче зробити офіційну заяву до зустрічі з фракцією, щоб уникнути враження, що його витіснили власні депутати.

Серед кандидатів на посаду лідера Ліберальної партії розглядаються:

  • Домінік Леблан, міністр фінансів;

  • Мелані Жолі, міністр закордонних справ;

  • Марк Карні, колишній керівник центрального банку.

За даними останніх опитувань, рейтинг Ліберальної партії під керівництвом Трюдо знизився до 13%. Однак ці показники можуть зрости після приходу нового лідера.

Трамп публічно принизив прем'єра Канади Трюдо

Майбутній очільник Білого дому з іронією зазначив, що Джастін Трюдо є "губернатором" вигаданого штату Канада.

Такий скандальний допис він опублікував у соцмережі Truth Social.

Лідер республіканців прокоментував зустріч із канадським лідером у своїй резиденції Мар-а-Лаго у штаті Флорида.

Американський політик заявив, що він мав приємність днями повечеряти з "губернатором Величного Штату Канада Джастіном Трюдо".

З нетерпінням чекаю нової зустрічі з губернатором, щоб ми могли продовжити наші поглиблені переговори про тарифи і торгівлю, результати яких будуть по-справжньому вражаючими для всіх!, — Дональд Трамп

Що важливо розуміти, американський та канадський лідери провели переговори 30 листопада.

Тоді майбутній очільник Білого дому цинічно пожартував, нібито Канада має стати 51-м штатом США.

Що важливо розуміти, Канада не є штатом, натомість сама є федерацією, що складається з 10 адміністративно-територіальних одиниць (провінцій).

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