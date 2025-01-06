Прем’єр-міністр Канади Трюдо хоче піти у відставку — яка причина

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо планує оголосити про відставку з посади лідера Ліберальної партії не пізніше 8 січня. Поки не уточнено, чи залишиться він на посаді прем’єра до обрання нового лідера, чи піде у відставку негайно.
Головні тези:
- Рішення Джастина Трюдо піти у відставку узнавнене внутрішньопартійним тиском та зниженням рівня підтримки серед населення.
- Серед можливих кандидатів на посаду лідера Ліберальної партії розглядаються досвідчені політики, такі як Домінік Леблан, Мелані Жолі та Марк Карні.
- Новий лідер може підняти рейтинг партії, що зараз становить лише 13% за даними опитувань.
- Дональд Трамп іронічно прокоментував зустріч з Трюдо, назвавши його 'губернатором Великого Штату Канада', що спричинило скандал у соцмережах.
- Зустріч американського та канадського лідерів відбулася у листопаді, під час якої Трамп вигадав, що Канада може стати 51-м штатом США, не враховуючи, що ця країна є федерацією.
Трюдо, ймовірно, піде у відставку з поста прем'єра Канади
За інформацією джерел, рішення Трюдо піти у відставку зумовлене внутрішньопартійним тиском та зниженням рівня підтримки серед населення.
Очікується, що офіційне оголошення відбудеться перед національною зустріччю Ліберальної партії, запланованою на середу.
Одне з джерел повідомило, що Трюдо хоче зробити офіційну заяву до зустрічі з фракцією, щоб уникнути враження, що його витіснили власні депутати.
Серед кандидатів на посаду лідера Ліберальної партії розглядаються:
Домінік Леблан, міністр фінансів;
Мелані Жолі, міністр закордонних справ;
Марк Карні, колишній керівник центрального банку.
За даними останніх опитувань, рейтинг Ліберальної партії під керівництвом Трюдо знизився до 13%. Однак ці показники можуть зрости після приходу нового лідера.
Трамп публічно принизив прем'єра Канади Трюдо
Майбутній очільник Білого дому з іронією зазначив, що Джастін Трюдо є "губернатором" вигаданого штату Канада.
Такий скандальний допис він опублікував у соцмережі Truth Social.
Лідер республіканців прокоментував зустріч із канадським лідером у своїй резиденції Мар-а-Лаго у штаті Флорида.
Американський політик заявив, що він мав приємність днями повечеряти з "губернатором Величного Штату Канада Джастіном Трюдо".
Що важливо розуміти, американський та канадський лідери провели переговори 30 листопада.
Тоді майбутній очільник Білого дому цинічно пожартував, нібито Канада має стати 51-м штатом США.
Що важливо розуміти, Канада не є штатом, натомість сама є федерацією, що складається з 10 адміністративно-територіальних одиниць (провінцій).
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