Прем’єр-міністр Канади Трюдо хоче піти у відставку — яка причина

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо планує оголосити про відставку з посади лідера Ліберальної партії не пізніше 8 січня. Поки не уточнено, чи залишиться він на посаді прем’єра до обрання нового лідера, чи піде у відставку негайно.

Трюдо, ймовірно, піде у відставку з поста прем'єра Канади

За інформацією джерел, рішення Трюдо піти у відставку зумовлене внутрішньопартійним тиском та зниженням рівня підтримки серед населення.

Очікується, що офіційне оголошення відбудеться перед національною зустріччю Ліберальної партії, запланованою на середу.

Одне з джерел повідомило, що Трюдо хоче зробити офіційну заяву до зустрічі з фракцією, щоб уникнути враження, що його витіснили власні депутати.

Серед кандидатів на посаду лідера Ліберальної партії розглядаються:

Домінік Леблан, міністр фінансів;

Мелані Жолі, міністр закордонних справ;

Марк Карні, колишній керівник центрального банку.

За даними останніх опитувань, рейтинг Ліберальної партії під керівництвом Трюдо знизився до 13%. Однак ці показники можуть зрости після приходу нового лідера.

Трамп публічно принизив прем'єра Канади Трюдо

Майбутній очільник Білого дому з іронією зазначив, що Джастін Трюдо є "губернатором" вигаданого штату Канада.

Такий скандальний допис він опублікував у соцмережі Truth Social.

Лідер республіканців прокоментував зустріч із канадським лідером у своїй резиденції Мар-а-Лаго у штаті Флорида.

Американський політик заявив, що він мав приємність днями повечеряти з "губернатором Величного Штату Канада Джастіном Трюдо".

З нетерпінням чекаю нової зустрічі з губернатором, щоб ми могли продовжити наші поглиблені переговори про тарифи і торгівлю, результати яких будуть по-справжньому вражаючими для всіх!, — Дональд Трамп Поширити

Що важливо розуміти, американський та канадський лідери провели переговори 30 листопада.

Тоді майбутній очільник Білого дому цинічно пожартував, нібито Канада має стати 51-м штатом США.

Що важливо розуміти, Канада не є штатом, натомість сама є федерацією, що складається з 10 адміністративно-територіальних одиниць (провінцій).