Трамп публічно принизив прем'єра Канади Трюдо
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Трамп публічно принизив прем'єра Канади Трюдо

Трамп
Джерело:  online.ua

Новий президент США Дональд Трамп продовжує виступати зі скандальними заявами, одна з яких стосувалася канадського лідера Джастіна Трюдо.

Головні тези:

  • Трамп цинічно назвав Трюдо “губернатором Величного Штату Канада”.
  • Це вже не перший випадок, коли новий президент США принижує канадського лідера без жодних на те причин.
  • Трамп погрожує ввести великі тарифи на товари з Канади, Мексики та Китаю.

Трамп продовжує знущатися над Трюдо

Майбутній очільник Білого дому з іронією зазначив, що Джастін Трюдо є "губернатором" вигаданого штату Канада.

Такий скандальний допис він опублікував у соцмережі Truth Social.

Лідер республіканців прокоментував зустріч із канадським лідером у своїй резиденції Мар-а-Лаго у штаті Флорида.

Американський політик заявив, що він мав приємність днями повечеряти з "губернатором Величного Штату Канада Джастіном Трюдо".

З нетерпінням чекаю нової зустрічі з губернатором, щоб ми могли продовжити наші поглиблені переговори про тарифи і торгівлю, результати яких будуть по-справжньому вражаючими для всіх!

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Що важливо розуміти, американський та канадський лідери провели переговори 30 листопада.

Тоді майбутній очільник Білого дому цинічно пожартував, нібито Канада має стати 51-м штатом США.

Що важливо розуміти, Канада не є штатом, натомість сама є федерацією, що складається з 10 адміністративно-територіальних одиниць (провінцій).

Трамп почав погрожувати одразу кільком країнам

Майбутній президент США нещодавно заявив, що планує ввести тарифи на всі товари, що надходять до Штатів з Канади, Мексики та Китаю.

Як стверджує Трамп, йдеться про 25-відсотковий тариф на всі товари з Канади і Мексики, і додатковий 10-відсотковий тариф на товари з Китаю.

20 січня, як один з моїх перших указів, я підпишу всі необхідні документи, щоб стягнути з Мексики і Канади 25-відсоткові мита на всі товари, що надходять до Сполучених Штатів, — заявив лідер республіканців.

Окрім того, Дональд Трамп постійно скаржиться на те що велика кількість людей через Мексику і Канаду приносять до США злочинність і наркотики на небаченому раніше рівні.

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