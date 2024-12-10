Трамп публічно принизив прем'єра Канади Трюдо

Новий президент США Дональд Трамп продовжує виступати зі скандальними заявами, одна з яких стосувалася канадського лідера Джастіна Трюдо.
Головні тези:
- Трамп цинічно назвав Трюдо “губернатором Величного Штату Канада”.
- Це вже не перший випадок, коли новий президент США принижує канадського лідера без жодних на те причин.
- Трамп погрожує ввести великі тарифи на товари з Канади, Мексики та Китаю.
Трамп продовжує знущатися над Трюдо
Майбутній очільник Білого дому з іронією зазначив, що Джастін Трюдо є "губернатором" вигаданого штату Канада.
Такий скандальний допис він опублікував у соцмережі Truth Social.
Лідер республіканців прокоментував зустріч із канадським лідером у своїй резиденції Мар-а-Лаго у штаті Флорида.
Американський політик заявив, що він мав приємність днями повечеряти з "губернатором Величного Штату Канада Джастіном Трюдо".
Що важливо розуміти, американський та канадський лідери провели переговори 30 листопада.
Тоді майбутній очільник Білого дому цинічно пожартував, нібито Канада має стати 51-м штатом США.
Що важливо розуміти, Канада не є штатом, натомість сама є федерацією, що складається з 10 адміністративно-територіальних одиниць (провінцій).
Трамп почав погрожувати одразу кільком країнам
Майбутній президент США нещодавно заявив, що планує ввести тарифи на всі товари, що надходять до Штатів з Канади, Мексики та Китаю.
Як стверджує Трамп, йдеться про 25-відсотковий тариф на всі товари з Канади і Мексики, і додатковий 10-відсотковий тариф на товари з Китаю.
Окрім того, Дональд Трамп постійно скаржиться на те що велика кількість людей через Мексику і Канаду приносять до США злочинність і наркотики на небаченому раніше рівні.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-