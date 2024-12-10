Трамп публично унизил премьера Канады Трюдо
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Трамп публично унизил премьера Канады Трюдо

Трамп
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Источник:  online.ua

Новый президент США Дональд Трамп продолжает выступать со скандальными заявлениями, одно из которых коснулось канадского лидера Джастина Трюдо.

Главные тезисы

  • Трамп цинично назвал Трюдо "губернатором Великого Штата Канада".
  • Это уже не первый случай, когда новый президент США унижает канадского лидера без каких-либо на то причин.
  • Трамп угрожает ввести большие тарифы на товары из Канады, Мексики и Китая.

Трамп продолжает издеваться над Трюдо

Будущий глава Белого дома с иронией отметил, что Джастин Трюдо является "губернатором" вымышленного штата Канада.

Такое скандальное сообщение он опубликовал в соцсети Truth Social.

Лидер республиканцев прокомментировал встречу с канадским лидером в своей резиденции Мар-а-Лаго в Флориде.

Американский политик заявил, что он имел удовольствие на днях поужинать с "губернатором Великого Штата Канада Джастином Трюдо".

С нетерпением жду новой встречи с губернатором, чтобы мы могли продолжить наши углубленные переговоры о тарифах и торговле, результаты которых будут по-настоящему впечатляющими для всех!

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Что важно понимать, американский и канадский лидеры провели переговоры еще 30 ноября.

Тогда будущий глава Белого дома цинично пошутил, что Канада должна стать 51-м штатом США.

Что важно понимать, Канада не является штатом, а сама является федерацией, состоящей из 10 административно-территориальных единиц (провинций).

Трамп начал угрожать сразу нескольким странам

Будущий президент США недавно заявил, что планирует ввести тарифы на все товары, поступающие в Штаты из Канады, Мексики и Китая.

Как утверждает Трамп, речь идет о 25-процентном тарифе на все товары из Канады и Мексики, и дополнительном 10-процентном тарифе на товары из Китая.

20 января, как один из моих первых указов, я подпишу все необходимые документы, чтобы взыскать с Мексики и Канады 25-процентные пошлины на все поступающие в Соединенные Штаты товары, — заявил лидер республиканцев.

Кроме того, Дональд Трамп постоянно жалуется на то, что большое количество людей из-за Мексики и Канады приносят в США преступность и наркотики на невиданном ранее уровне.

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