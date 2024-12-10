Трамп публично унизил премьера Канады Трюдо

Новый президент США Дональд Трамп продолжает выступать со скандальными заявлениями, одно из которых коснулось канадского лидера Джастина Трюдо.

Трамп продолжает издеваться над Трюдо

Будущий глава Белого дома с иронией отметил, что Джастин Трюдо является "губернатором" вымышленного штата Канада.

Такое скандальное сообщение он опубликовал в соцсети Truth Social.

Лидер республиканцев прокомментировал встречу с канадским лидером в своей резиденции Мар-а-Лаго в Флориде.

Американский политик заявил, что он имел удовольствие на днях поужинать с "губернатором Великого Штата Канада Джастином Трюдо".

С нетерпением жду новой встречи с губернатором, чтобы мы могли продолжить наши углубленные переговоры о тарифах и торговле, результаты которых будут по-настоящему впечатляющими для всех! Дональд Трамп Президент США

Что важно понимать, американский и канадский лидеры провели переговоры еще 30 ноября.

Тогда будущий глава Белого дома цинично пошутил, что Канада должна стать 51-м штатом США.

Что важно понимать, Канада не является штатом, а сама является федерацией, состоящей из 10 административно-территориальных единиц (провинций).

Трамп начал угрожать сразу нескольким странам

Будущий президент США недавно заявил, что планирует ввести тарифы на все товары, поступающие в Штаты из Канады, Мексики и Китая.

Как утверждает Трамп, речь идет о 25-процентном тарифе на все товары из Канады и Мексики, и дополнительном 10-процентном тарифе на товары из Китая.

20 января, как один из моих первых указов, я подпишу все необходимые документы, чтобы взыскать с Мексики и Канады 25-процентные пошлины на все поступающие в Соединенные Штаты товары, — заявил лидер республиканцев. Поделиться

Кроме того, Дональд Трамп постоянно жалуется на то, что большое количество людей из-за Мексики и Канады приносят в США преступность и наркотики на невиданном ранее уровне.