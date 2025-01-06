Премьер-министр Канады Трюдо хочет уйти в отставку — какая причина

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо планирует объявить об отставке с поста лидера Либеральной партии не позднее 8 января. Пока не уточнено, останется ли он в должности премьера до избрания нового лидера или уйдет в отставку немедленно.

Трюдо, вероятно, уйдет в отставку с поста премьера Канады

По информации источников, решение Трюдо уйти в отставку обусловлено внутрипартийным давлением и понижением уровня поддержки среди населения.

Ожидается, что официальное объявление состоится перед встречей Либеральной партии, запланированной на среду.

Один из источников сообщил, что Трюдо хочет сделать официальное заявление до встречи с фракцией во избежание впечатления, что его вытеснили собственные депутаты.

Среди кандидатов на должность лидера Либеральной партии рассматриваются:

Доминик Леблан, министр финансов;

Мелани Жоли, министр иностранных дел;

Марк Карни, бывший руководитель центрального банка.

По данным последних опросов, рейтинг Либеральной партии под руководством Трюдо снизился до 13%. Однако эти показатели могут вырасти по приходу нового лидера.

Трамп публично унизил премьера Канады Трюдо

Будущий глава Белого дома с иронией отметил, что Джастин Трюдо является "губернатором" вымышленного штата Канада.

Такое скандальное сообщение он опубликовал в соцсети Truth Social.

Лидер республиканцев прокомментировал встречу с канадским лидером в своей резиденции Мар-а-Лаго в Флориде.

Американский политик заявил, что он имел удовольствие на днях поужинать с "губернатором Великого Штата Канада Джастином Трюдо".

С нетерпением жду новой встречи с губернатором, чтобы мы могли продолжить наши углубленные переговоры о тарифах и торговле, результаты которых будут по-настоящему впечатляющими для всех!, — Дональд Трамп Поделиться

Что важно понимать, американский и канадский лидер провели переговоры 30 ноября.

Тогда будущий глава Белого дома цинично пошутил, будто Канада должна стать 51-м штатом США.

Что важно понимать, Канада не является штатом, а сама является федерацией, состоящей из 10 административно-территориальных единиц (провинций).