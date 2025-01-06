Премьер-министр Канады Трюдо хочет уйти в отставку — какая причина

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо планирует объявить об отставке с поста лидера Либеральной партии не позднее 8 января. Пока не уточнено, останется ли он в должности премьера до избрания нового лидера или уйдет в отставку немедленно.
Главные тезисы
- Решение Джастина Трюдо уйти в отставку признано внутрипартийным давлением и снижением уровня поддержки среди населения.
- Среди возможных кандидатов на пост лидера Либеральной партии рассматриваются опытные политики, такие как Доминик Леблан, Мелани Жоли и Марк Карни.
- Новый лидер может поднять рейтинг партии, которая сейчас составляет всего 13% по данным опросов.
- Дональд Трамп иронически прокомментировал встречу с Трюдо, назвав его "губернатором Большого Штата Канада", что повлекло за собой скандал в соцсетях.
- Встреча американского и канадского лидеров состоялась в ноябре, во время которой Трамп придумал, что Канада может стать 51 штатом США, не учитывая, что эта страна является федерацией.
Трюдо, вероятно, уйдет в отставку с поста премьера Канады
По информации источников, решение Трюдо уйти в отставку обусловлено внутрипартийным давлением и понижением уровня поддержки среди населения.
Ожидается, что официальное объявление состоится перед встречей Либеральной партии, запланированной на среду.
Один из источников сообщил, что Трюдо хочет сделать официальное заявление до встречи с фракцией во избежание впечатления, что его вытеснили собственные депутаты.
Среди кандидатов на должность лидера Либеральной партии рассматриваются:
Доминик Леблан, министр финансов;
Мелани Жоли, министр иностранных дел;
Марк Карни, бывший руководитель центрального банка.
По данным последних опросов, рейтинг Либеральной партии под руководством Трюдо снизился до 13%. Однако эти показатели могут вырасти по приходу нового лидера.
Трамп публично унизил премьера Канады Трюдо
Будущий глава Белого дома с иронией отметил, что Джастин Трюдо является "губернатором" вымышленного штата Канада.
Такое скандальное сообщение он опубликовал в соцсети Truth Social.
Лидер республиканцев прокомментировал встречу с канадским лидером в своей резиденции Мар-а-Лаго в Флориде.
Американский политик заявил, что он имел удовольствие на днях поужинать с "губернатором Великого Штата Канада Джастином Трюдо".
Что важно понимать, американский и канадский лидер провели переговоры 30 ноября.
Тогда будущий глава Белого дома цинично пошутил, будто Канада должна стать 51-м штатом США.
Что важно понимать, Канада не является штатом, а сама является федерацией, состоящей из 10 административно-территориальных единиц (провинций).
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