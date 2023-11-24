Прем'єр-міністрка Литви прибула з візитом до Києва

Прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте прибула з робочим візитом до Києва у п'ятницю, 24 листопада.
Інгріда Шимоніте прибула з робочим візитом до Києва
Глава литовського уряду спершу вшанувала пам’ять українських захисників, які загинули у війні проти російської агресії. Вона також опублікувала відповідні фото.
За її словами, єдиний спосіб досягти тривалого і справедливого миру - це допомогти Україні якнайшвидше перемогти, відновити її повну територіальну цілісність, встановити міжнародне правосуддя та відбудувати її так, щоб вона стала ще сильнішою.
Візит прем'єра Литви до України
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте відвідає Україну з багатоденним робочим візитом.
За даними ЗМІ, Шимоніте вчора виїхала з Литви в Україну у другій половині дня. Візит прем'єра Литви в Україну триватиме до неділі.
Програма її візиту до України поки що не розголошується.
Допомога Україні від Литви
Литва є одним із союзників України, який допомагає Києву не лише зброєю та військовою технікою, а й навчає українських військових.
Нещодавно повідомлялося, що Литва доставила в Україну черговий пакет військової допомоги для Збройних Сил.
Також 17 листопада Литва передала Україні новий пакет воєнної допомоги. До нього увійшла партія генераторів, польових ліжок та сухих пайків.
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